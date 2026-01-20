周蕙出道27年首轟蛋 打趣獨霸舞台唱到爽

周蕙將首度登上小巨蛋開唱，希望歌迷聽完能帶著彩色的心情回去。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美聲歌手周蕙出道近27年，4月25日終於要首次登上小巨蛋舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會，早年她因為合約問題沉潛好一陣子，自覺落後同期歌手，原以為自己不可能唱上小巨蛋，如今夢想成真，她開心說：「真的是戲棚下站久了就是你的！」

周蕙昨談到：「我的演藝之路高低起伏，要站上小巨蛋壓力雙倍，但我覺得自己是幸福的人，低谷時也有一大票人愛周蕙，給我適時鼓勵和力量，我希望用歌聲療癒大家，把不開心留在原地，開心走出去。」她還說：「我喜歡燦爛的自己，現在是開朗開心的人，希望自己也能得人疼。」

被問到是否考慮嘉賓人選？周蕙竟想「霸占小巨蛋」，笑說：「我滿自私的，為什麼舞台要分別人？我想占為己有，等這麼久終於可以站上去唱了。」直言安排曲目很困難，但她保證歌迷最愛的《約定》、《好想好好愛你》一定會唱。

單身多年，周蕙說媽媽早已放棄催她交男友，還自爆有被迫害妄想症，防備心很重，因此出去旅行也不會有豔遇，更不敢碰交友軟體，直呼：「好恐怖。」演唱會門票1月22日中午12點在寬宏售票系統開賣。

