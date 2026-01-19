《人物專訪》孫可芳姐弟戀走純愛風 玩手遊羞見詹懷雲出浴

詹懷雲（右）在《何百芮的地獄戀曲》暗戀姊姊郭書瑤的閨密孫可芳（左）。（彼此影業提供）

記者李紹綾／專訪

孫可芳（左）對於戲中與詹懷雲譜姐弟戀，打趣滿足現實生活中達不到的遺憾。

（彼此影業提供）

孫可芳在影集《何百芮的地獄戀曲》飾演縱橫情場的「肉食女」，不僅有炮友拿皮鞭求SM，還與年下男詹懷雲大談純情姐弟戀。她笑說角色很有趣，某種程度上也「滿足現實生活達不到」的遺憾，因她與劉冠廷是演藝圈愛情長跑的模範夫妻，打趣怨：「都沒辦法到處玩。」

詹懷雲劇中化身猛男酒保，本應該性感滿點，卻意外笑料百出。他自招拍攝時超糗，原打算深情擠檸檬，「但我不知道怎麼擠的，汁就從我的手流下來，根本沒擠到杯子，一直擠不進去」，反而成了全場笑點，笑稱像在致敬八點檔《夜市人生》雷洪捏橘子汁的經典橋段。

被問有無親密戲，兩人異口同聲說：「算嗎？」透露角色互動偏純情，只有一些「肢體接觸」。詹懷雲有洗完澡穿浴袍的戲，深夜拍攝、氣氛安靜又害羞，孫可芳甚至被拍到在一旁低頭滑手機，她解釋是不好意思一直盯著對方看，加上當時著迷於手遊，「我不好意思干擾，就自己在旁邊玩，沒想到就被拍下來，我還在想，我那時候怎麼那麼過份」。

談到老公劉冠廷拍過不少大尺度全裸戲，自己卻幾乎沒拍過，孫可芳說：「對啊！大家都這樣講，趕快找我拍！」她強調只要劇本夠好，不排斥挑戰，重點在角色深度，而非「為脫而脫」。

孫可芳自曝懷兒子「小太陽」期間胖了30公斤，讓詹懷雲驚喊：「有那麼多嗎？我一直都覺得沒什麼差。」她立刻吐槽：「吼！你真的是很不會觀察。」坦言產後還沒完全瘦回來，最近為宣傳戲拿出舊牛仔褲直呼想哭：「這是什麼？我以前為什麼穿得下？」問起第二胎計畫，她斬釘截鐵說：「沒有，我要拍戲，好不容易變回辣妹。」至於未來手足年齡差距問題，她豁達說：「他如果一個人，就不會有代溝。」

