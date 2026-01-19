自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周董甜摟昆凌慶雙喜 澳網賀壽

周董甜摟昆凌慶雙喜 澳網賀壽周杰倫（右）過生日，也慶祝和老婆昆凌的結婚紀念日。（翻攝自IG）
〈tag_a〉☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆〈/tag_a〉

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨歡慶47歲生日，前天則是他和老婆昆凌結婚11週年紀念日，兩件喜事一起慶祝，他也放閃甜摟愛妻。巧的是，潘瑋柏老婆Luna也是昨天過生日，他也分享老婆慶生美照，放閃說：「生日快樂，開開心心！」

昆凌（左起）、周杰倫、周媽媽、周董岳父一起喝下午茶。（翻攝自IG）昆凌（左起）、周杰倫、周媽媽、周董岳父一起喝下午茶。（翻攝自IG）

好人緣的周董過生日，收到許多粉絲和藝人好友祝福，阿信說：「生日快樂！永遠最帥的哥！」金曲歌王蕭敬騰也說：「生日快樂哥。」多年好友劉畊宏則大膽戳周董痛處，幽默祝他：「明年一定打到球！」

潘瑋柏開心拿下網球單打獎盃，網友拱他當周董的教練。（翻攝自IG）潘瑋柏開心拿下網球單打獎盃，網友拱他當周董的教練。（翻攝自IG）

主要是上週周董首次挑戰澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」新比賽活動，可惜一開始和對手猜拳就輸了，沒能如願取得先發球機會，球都沒碰到就被淘汰，但他不氣餒，事後還向網球教練盧彥勳討教戰略，希望明年有機會再戰。昨澳網官方社群也向周董送上祝福，發文提到：「華語流行天王生日快樂！」

這陣子周董同時慶祝生日和結婚紀念日，多次與媽媽還有昆凌，以及他的岳父一起喝下午茶，另外他除了自己出賽，也帶老婆還有兒子羅密歐一起觀看澳網精彩賽事，吳尊夫婦、余文樂夫婦也被拍到在觀眾席一起看球賽。

談到網球，潘瑋柏也分享拿獎盃開心事，談到：「喜獲台北網球杯單打第一名，lucky me！」網友笑說：「你可以當周董的教練了。」潘瑋柏則謙虛說：「他可以當我教練。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中