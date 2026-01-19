周董甜摟昆凌慶雙喜 澳網賀壽

周杰倫（右）過生日，也慶祝和老婆昆凌的結婚紀念日。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨歡慶47歲生日，前天則是他和老婆昆凌結婚11週年紀念日，兩件喜事一起慶祝，他也放閃甜摟愛妻。巧的是，潘瑋柏老婆Luna也是昨天過生日，他也分享老婆慶生美照，放閃說：「生日快樂，開開心心！」

昆凌（左起）、周杰倫、周媽媽、周董岳父一起喝下午茶。（翻攝自IG）

好人緣的周董過生日，收到許多粉絲和藝人好友祝福，阿信說：「生日快樂！永遠最帥的哥！」金曲歌王蕭敬騰也說：「生日快樂哥。」多年好友劉畊宏則大膽戳周董痛處，幽默祝他：「明年一定打到球！」

潘瑋柏開心拿下網球單打獎盃，網友拱他當周董的教練。（翻攝自IG）

主要是上週周董首次挑戰澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」新比賽活動，可惜一開始和對手猜拳就輸了，沒能如願取得先發球機會，球都沒碰到就被淘汰，但他不氣餒，事後還向網球教練盧彥勳討教戰略，希望明年有機會再戰。昨澳網官方社群也向周董送上祝福，發文提到：「華語流行天王生日快樂！」

這陣子周董同時慶祝生日和結婚紀念日，多次與媽媽還有昆凌，以及他的岳父一起喝下午茶，另外他除了自己出賽，也帶老婆還有兒子羅密歐一起觀看澳網精彩賽事，吳尊夫婦、余文樂夫婦也被拍到在觀眾席一起看球賽。

談到網球，潘瑋柏也分享拿獎盃開心事，談到：「喜獲台北網球杯單打第一名，lucky me！」網友笑說：「你可以當周董的教練了。」潘瑋柏則謙虛說：「他可以當我教練。」

