娛樂 最新消息

穿越80-90年代歌壇盛況 盤點玉女派凍齡傳說

1980年代，林慧萍以偶像形象出道。（本報資料照）1980年代，林慧萍以偶像形象出道。（本報資料照）

記者陽昕翰、張釔泠、陳慧玲／專題報導

演藝圈美女雲集，「玉女派」女星以清純、脫俗的外型與氣質成為獨特的清流，在80-90年代風靡全台，時至今日，玉女們的動態依舊讓人好奇，不管神隱、偶爾露面或在幕前，都仍具有話題性。

凍齡玉女林慧萍重返舞台，備受歌迷期待。（高流提供）凍齡玉女林慧萍重返舞台，備受歌迷期待。（高流提供）

《最會唱》

林慧萍出道即巔峰 一把淚嗓唱遍一個年代

林慧萍與金瑞瑤、李碧華等人同為1980年代的玉女歌手，她出道時日本偶像風潮剛好吹進台灣，唱片公司以中森明菜造型為範本，更讓她翻唱松田聖子的經典歌曲《Only My Love》，成為一砲而紅的代表作《往昔》，可說是出道即巔峰。

雖以偶像形象出道，但是林慧萍不僅擁有清純的外型也擁有精湛的歌唱實力，略帶鼻音的唱腔彷佛自帶淚水，更有一張專輯名稱為《水的慧萍》，歌聲充滿了情感，《倩影》、《戒痕》、《情難枕》等曲紅遍台灣大街小巷，叱吒80、90年代的歌壇，成為「唱將型玉女」的指標性人物。

除了金曲無數，多年來她的感情世界也被關注，曾經和姜育恆、「綜藝大哥大」張菲交往，可惜最後都以分手收場，最後她遠嫁到美國，直到2009年離婚，結束了9年的婚姻生活返台定居。

楊林在1980年代紅極一時，橫跨影視歌三棲。（本報資料照）楊林在1980年代紅極一時，橫跨影視歌三棲。（本報資料照）

《最神秘》

楊林急流勇退20年 從鎂光燈走進畫布世界

玉女歌手楊林淡出演藝圈逾20年，早已轉換跑道成藝術家，她在1980年代紅極一時，橫跨影視歌三棲，卻在2003年急流勇退，宣告不再當「玉女」，而是當「真正的楊林」，從此遠離鎂光燈展開第二人生。

楊林高中時期就被發掘，接受音樂人劉家昌的培訓踏入演藝圈。出道初期以俏皮、中性的小男孩形象亮相，直到1984年與黃仲崑合唱《故事的真相》，才轉為玉女歌手的歌路與造型，人氣迅速攀升。楊林在歌壇的代表作包括《玻璃心》、《把心留住》等，至今仍為粉絲津津樂道。

穿越80-90年代歌壇盛況 盤點玉女派凍齡傳說楊林開畫展，將人生經歷及信仰融入畫作中。
（資料照，記者胡舜翔攝）

楊林共發行20多張專輯，面對歌壇新人輩出，她仍不斷嘗試突破自我，1998年發行單曲《鈕扣》後，逐漸減少工作量，並在2003年宣布告別長達20年的演藝生涯選擇退隱。

淡出後的楊林曾赴英國研習藝術，毅然投身繪畫創作，成功轉型為畫家，她至今多次舉辦個展，對於現在簡單的生活感到充實，日常圍繞畫畫、教會與寵物。感情狀態低調的她，仍不認身旁是否有追求者，對私生活依舊保密到家。

方文琳清新玉女形象，讓她出道之後快速走紅。（本報資料照）方文琳清新玉女形象，讓她出道之後快速走紅。（本報資料照）

《最敢愛》

方文琳為愛撕標籤 人生跌宕坦然前行

長髮、濃眉大眼、甜美笑容，方文琳清新玉女形象，讓她出道之後快速走紅，還被粉絲封為「擋泥板女神」、「軍中情人」，男粉絲爭相收藏她的明星小卡。

方文琳初入演藝圈曾參與演出瓊瑤的《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》，40年前劉文正則簽下她和裘海正、伊能靜，當時被稱為「飛鷹三姝」，而方文琳個人首張專輯則是《不一樣的女孩》，她的外型出色，也陸續拍過洗髮精、口香糖廣告。

穿越80-90年代歌壇盛況 盤點玉女派凍齡傳說方文琳（右）與女兒于齊薇有如一對姊妹花。
（翻攝自IG）

在方文琳事業巔峰時，大方承認與王傑的戀情，卻讓自己的玉女形象幻滅，為愛付出很大代價。之後她曾和于冠華有一段婚姻，也生了兩個漂亮女兒，雖然婚姻只維持10年，但現在仍像家人般相互關心。

方季惟唱紅《願蒼天變了心》，擁有「軍中情人」稱號。（本報資料照）方季惟唱紅《願蒼天變了心》，擁有「軍中情人」稱號。（本報資料照）

《最堅毅》

方季惟還債又抗病 把苦難唱成溫柔力量

唱紅《願蒼天變了心》、《想你想到夢裡頭》的玉女歌手方季惟，至今仍活躍於演藝圈。她出道後以清新形象走紅，擁有「軍中情人」稱號，當年更以「台灣玉女掌門人」之姿，赴港與「星爺」周星馳合拍電影《賭俠2之上海灘賭聖》，擔任台灣版女主角風靡一時。

方季惟當年踏入演藝圈，就開始替家中還債，孝心備受稱道。年輕時她曾罹患甲狀腺濾泡癌，一度引發外界關注，所幸手術後復原狀況良好。除了演藝工作，她長年將生活重心放在照顧家人，近年歷經父母及寵物相繼離世，才終於能把更多時間留給自己。

方季惟對歌唱的熱情始終不減，近年活動邀約不斷。（文總提供）方季惟對歌唱的熱情始終不減，近年活動邀約不斷。（文總提供）

即便如此，方季惟對歌唱的熱情始終不減，除了固定與粉絲舉辦聚會活動，近年活動邀約也不斷。今年她將與陳明真領銜演出，參與文化總會製作的《2026 WE ARE 我們的除夕夜》特別節目，持續在舞台上與觀眾相見。至於感情生活，方季惟出道30多年堪稱是「緋聞絕緣體」，至今都是單身從沒認過愛。

陳明真當年憑藉著第一張專輯《背心》的同名主打歌迅速走紅。（本報資料照）陳明真當年憑藉著第一張專輯《背心》的同名主打歌迅速走紅。（本報資料照）

《最轟烈》

陳明真一張美照出道 復出大銀幕扮人間媽祖

90年代玉女代表陳明真沒踏入歌壇前是一名攝影師，因與朋友合開攝影工作室，把自己的巨幅美照放在櫥窗外當做廣告，被經紀人看上而遊說她出道，憑藉著第一張專輯《背心》的同名主打歌迅速走紅，當時也因搶眼的外型、一雙大長腿，受封「軍中情人」、「擋泥板女神」封號。

陳明真更跨足影視圈，1993年前往香港發展，拍攝的第一部電影便入圍了香港電影金像獎新人獎，返台後也參與了《台灣靈異事件》拍攝，事業更上一層樓。當時她和陳俊生交往，後來因飛車追逐事件而斬斷感情，並辭演《台灣靈異事件》遠赴美國，淡出了演藝圈。

穿越80-90年代歌壇盛況 盤點玉女派凍齡傳說陳明真近來復出大銀幕，在宗教奇幻電影展現大愛送暖。
（北投映像電影提供）

2010年她和「恩師」、音樂人季忠平結婚，並於2014年11月25日產下一對雙胞胎兒子，重心轉往家庭多年，偶爾拍拍戲，近來也復出大銀幕，在宗教奇幻電影《農曆三月二十三》飾演劇團團長「三媽」，收養弱勢孩子，她形容角色如潛伏在社會裡的「媽祖」，默默送暖守護大家。

蘇慧倫從首張專輯《追得過一切》開始，就以清新外型受到粉絲喜愛。（本報資料照）蘇慧倫從首張專輯《追得過一切》開始，就以清新外型受到粉絲喜愛。（本報資料照）

《最凍齡》

蘇慧倫玉女掌門人 自律活成最強保養品

蘇慧倫被粉絲譽為「凍齡女神」，90年代出道時，還曾與香港女星周慧敏並稱為「玉女掌門人」。從首張專輯《追得過一切》開始，她就以清新外型受到粉絲喜愛，玉女形象鮮明，也被封為「學生情人」。

1991年蘇慧倫曾與成龍合唱《在我生命中的每一天》，也成為KTV經典男女對唱曲，另外她的《Lemon Tree》、《鴨子》、《傻瓜》全是夯曲，引領流行風潮，其中眉上齊瀏海短髮「傻瓜頭」造型，還成為當年女孩們模仿焦點。

穿越80-90年代歌壇盛況 盤點玉女派凍齡傳說蘇慧倫分享凍齡的核心是 「自律」。
（相信音樂提供）

蘇慧倫曾入圍金曲歌后，也入圍過金鐘獎和亞太影展女主角獎，儘管和獎項擦身而過，但在玉女形象之外，她也努力自我挑戰追求突破。她分享凍齡的核心是「自律」，飲食清淡，規律運動，加上充足睡眠和保濕保養，讓自己保有最好狀態。

點圖放大header
點圖放大body

