RAIN暌違20年攻蛋 費洛蒙炸裂-跑步機搬上台 飆汗放送八塊肌

RAIN秀出冰塊盒腹肌，誠意十足。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王RAIN暌違20年二度攻蛋，昨開場就把跑步機搬上舞台，上台就沒穿衣服，半裸展現驚人的八塊腹肌，完全看不出來已經43歲。

RAIN把跑步機搬上小巨蛋，帥度爆表。（記者王文麟攝）

曝沙拉吃不飽 再嗑台灣牛肉麵

RAIN不愧是行走的費洛蒙，整場演出有一半以上的時間都裸著上身，跳得全身都是汗，其中不忘來段跳躍騰空，完美身材讓全場粉絲看好看滿。他透露，一大早起床就跑去運動，接著吃了沙拉，不過天王難得來台，還是不敵美食誘惑，笑說因為吃沙拉不飽，又吃了牛肉麵，實在太好吃了。

RAIN跳躍騰空，展現驚人舞蹈實力與健身多年的肌耐力。

（記者王文麟攝）

抵台前狂練中文 撩台粉我愛你們

昨開場一連帶來《GANG》、《I’m Coming》以及代表作《躲避太陽的方法》，接著他以中文打招呼：「好久不見！台北歌迷，我愛你們！」他表示中文練了很久，真的很想念大家，「接下來有兩個小時的時間，『你們』跟『我』一起玩！」並祝大家新年快樂。

在走下舞台前，RAIN提醒全場粉絲不能從座位上離開，並學口譯用中文叮嚀：「知道了嗎！」在唱到情歌《挽留你的歌》時，更是掀起全場大合唱。

只是在演唱《LA SONG》時，RAIN化身「鄭教官」，發現男粉絲沒有唱跳，竟直接請對方上台，詢問：「你為什麼不跳！」男粉絲回應：「sorry！」並語帶威脅的說：「我會盯著你喔！」笑翻眾人。

韓流天王RAIN暌違20年來台攻蛋。（記者王文麟攝）

天王不單單只是會跳舞，飆高音也只是小case，唱跳俱佳的表現堪稱視覺、聽覺的雙重饗宴，為台灣粉絲留下美好的回憶，也為台北場安可之夜寫下最狂、最熱血的一頁。

