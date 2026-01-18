自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

RAIN暌違20年攻蛋 費洛蒙炸裂-跑步機搬上台 飆汗放送八塊肌

RAIN秀出冰塊盒腹肌，誠意十足。（記者王文麟攝）RAIN秀出冰塊盒腹肌，誠意十足。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王RAIN暌違20年二度攻蛋，昨開場就把跑步機搬上舞台，上台就沒穿衣服，半裸展現驚人的八塊腹肌，完全看不出來已經43歲。

RAIN把跑步機搬上小巨蛋，帥度爆表。（記者王文麟攝）RAIN把跑步機搬上小巨蛋，帥度爆表。（記者王文麟攝）

曝沙拉吃不飽 再嗑台灣牛肉麵

RAIN不愧是行走的費洛蒙，整場演出有一半以上的時間都裸著上身，跳得全身都是汗，其中不忘來段跳躍騰空，完美身材讓全場粉絲看好看滿。他透露，一大早起床就跑去運動，接著吃了沙拉，不過天王難得來台，還是不敵美食誘惑，笑說因為吃沙拉不飽，又吃了牛肉麵，實在太好吃了。

RAIN暌違20年攻蛋 費洛蒙炸裂-跑步機搬上台 飆汗放送八塊肌RAIN跳躍騰空，展現驚人舞蹈實力與健身多年的肌耐力。
（記者王文麟攝）

抵台前狂練中文 撩台粉我愛你們

昨開場一連帶來《GANG》、《I’m Coming》以及代表作《躲避太陽的方法》，接著他以中文打招呼：「好久不見！台北歌迷，我愛你們！」他表示中文練了很久，真的很想念大家，「接下來有兩個小時的時間，『你們』跟『我』一起玩！」並祝大家新年快樂。

在走下舞台前，RAIN提醒全場粉絲不能從座位上離開，並學口譯用中文叮嚀：「知道了嗎！」在唱到情歌《挽留你的歌》時，更是掀起全場大合唱。

只是在演唱《LA SONG》時，RAIN化身「鄭教官」，發現男粉絲沒有唱跳，竟直接請對方上台，詢問：「你為什麼不跳！」男粉絲回應：「sorry！」並語帶威脅的說：「我會盯著你喔！」笑翻眾人。

韓流天王RAIN暌違20年來台攻蛋。（記者王文麟攝）韓流天王RAIN暌違20年來台攻蛋。（記者王文麟攝）

天王不單單只是會跳舞，飆高音也只是小case，唱跳俱佳的表現堪稱視覺、聽覺的雙重饗宴，為台灣粉絲留下美好的回憶，也為台北場安可之夜寫下最狂、最熱血的一頁。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中