娛樂 最新消息

《人物專訪》江宏傑愛心蛋包飯 兒女讚世界No.1

江宏傑在第二季《客家廚房》續任二廚，在家也會為兒女下廚，曝招牌菜是蛋包飯。（記者胡舜翔攝）江宏傑在第二季《客家廚房》續任二廚，在家也會為兒女下廚，曝招牌菜是蛋包飯。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

江宏傑連續兩季參與錄製台韓合作的實境節目《廚師的迫降：客家廚房》，第二季繼續擔任內場「二廚」角色，他在節目中忙進忙出為客人出餐，私下也熱愛為兒女們下廚，他自曝招牌菜是他特製的蛋包飯，驕傲表示：「他們說是全世界最好吃！」意外展露他滿分爸爸的一面。

江宏傑這季與韓籍主廚李元日、趙序衡合作。他大讚兩位主廚將客家料理融合韓食文化相當美味，「像是『義式客家湯圓』我就很喜歡，小蝦米、鹹湯圓的食材，加上奶油醬的香氣，鹹甜口味很特別。」雖然他在內場無法直接看到客人反應，但每當瞥見回收區的空盤子，便是他最直接的成就感來源。

床邊怪談哄娃睡 期待備戰《客廚3》

江宏傑育有一女一子，他大方分享小孩最愛他的蛋包飯，而這份「愛的蛋包飯」也有他獨門的料理食譜——營養一定要均衡：蔬菜、洋蔥、蒜頭、玉米，再加上五花肉或牛肉，搭配少量番茄醬，「飯一定要隔夜的！然後蛋的話，他們喜歡我做歐姆蛋。」他感性表示，希望能在他們的童年裡留下爸爸的味道。

儘管工作繁忙，但只要有休假時間江宏傑都一定留給小孩，更透露晚上固定都會講睡前故事給他們聽，提到孩子們喜歡聽恐怖、好玩的題材，說到此，江宏傑大嘆口氣，直呼不容易，他要一人分飾多角，故事更是他自編自導，有時還要唱歌，說著更現場模仿起「魔鬼」的聲音，相當可愛又投入。

至於未來規劃，江宏傑透露今年會有新嘗試，若《客家廚房》有機會拍第三季，他希望能在形式上有所創新，「尋找不同拍攝地點，甚至與日本廚師合作也不錯。」談及新年期許，他真誠表示：「希望家人都平安健康，也期望自己能在工作上迎來更多新的突破。」

點圖放大
點圖放大

