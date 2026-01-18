自由電子報
娛樂 最新消息

《胡如虹和她的藝人朋友們》Energy舞台太拚太暖 致青春致歌迷 20年風雨淬鍊 E家人接住彼此 逆風傳送正能量

Energy「All in全面進擊」演唱會的後勁很強。（相信音樂提供）Energy「All in全面進擊」演唱會的後勁很強。（相信音樂提供）

文／胡如虹

Energy「All in全面進擊」演唱會的後勁很強。

這後勁不只是演唱會結束後，歌迷不願離去，在小巨蛋喊了10幾分鐘的「安可」，喊出Energy二度出場安可，又唱了一次《分合》；還有書偉、坤達發生閃兵事件後，在台上流淚致歉，阿弟、Toro、牛奶相挺接住團員，讓歌迷重溫青春的美好，也看見青春的悔恨、遺憾跟真情流露的感動。

Energy的演唱會上演著真實人生的成長，痛與快樂交織的情緒，讓歌迷意猶未盡，念念不忘。

書偉（左）彈吉他幫阿弟伴 奏，兩人合作的情歌動人。（相信音樂提供）書偉（左）彈吉他幫阿弟伴 奏，兩人合作的情歌動人。（相信音樂提供）

5帥唱跳各展長才 引爆兩代飯圈傳承現象

不管是20年前，還是20年後，Energy站上舞台都一樣的拚命！尤其這回合體是圓「青春」的夢想，有Energy的青春，還有歌迷的青春，他們在舞台上拚盡全力的演出，不只是表演，更是享受，充滿感恩。

自閃兵事件後，Energy暫停通告，除了公益活動，只有「All in全面進擊」小巨蛋演唱會仍然照常進行，因為這場演唱會，是他們跟歌迷的約定。

不少歌迷帶著另一半、兒女來看Energy演唱會，分享他們的青春回憶。坐在我後面的夫妻帶著3歲的兒子來看演唱會，Energy的每一首歌，那位爸爸幾乎都會唱，3歲的兒子則不時用稚嫩的嗓音喊著：「坤達、坤達」，父子一同追星的畫面溫馨感人。

牛奶（左）和坤達懂得歌迷的心，不時手比愛心向歌迷傳達感謝之意。（相信音樂提供）牛奶（左）和坤達懂得歌迷的心，不時手比愛心向歌迷傳達感謝之意。（相信音樂提供）

演唱會上，Energy的歌舞依舊撼動人心，充滿力量；書偉彈吉他、阿弟大展歌喉飆唱《憨人》、《領悟》，讓人折服於阿弟的好嗓音；Toro的嘻哈獨唱《暴風雨》，火力全開爆發力十足；牛奶、坤達挑戰高空特技表演「牛轉乾坤」，歌迷一邊數著牛奶在半空中到底轉了幾圈，一邊讚嘆坤達空中漫步的強大核心肌群，這些都讓歌迷感受到滿滿的誠意，驚呼聲連連。

書偉阿弟淚灑舞台 牛奶寵粉Toro帶傷表演

這些年的拆夥單飛，5位團員經過歲月的淬鍊各有成長，也讓舞台上的Energy更溫暖有厚度。

我看到轉往戲劇發展的書偉、阿弟懂得釋放情緒，幾度在舞台上一把鼻涕一把眼淚，真情流露的分享心裡話。

當過經紀人的牛奶在演唱會上常拿手機幫歌迷拍照。（相信音樂提供）當過經紀人的牛奶在演唱會上常拿手機幫歌迷拍照。（相信音樂提供）

當過多年經紀人的牛奶，體貼歌迷，一到延伸舞台就跟歌迷握手傳愛，拿起歌迷的手機幫忙拍照留念。

受過戲劇和綜藝訓練的坤達，不時跟歌迷比愛心，沒有說出口的感謝，在手指愛心中滿溢。

Toro腰拉傷仍抱傷演出。（相信音樂提供）Toro腰拉傷仍抱傷演出。（相信音樂提供）

從事幕後多年的Toro重回舞台，即使第一天腰拉傷，第二天上台前還在做復健，一上了台仍然繼續唱跳，只有在唱歌空檔時，忍不住偷偷地扶了扶受傷的腰，洩露了他正在忍著痛表演。

胡如虹和藝人朋友Energy。（記者胡如虹攝）胡如虹和藝人朋友Energy。（記者胡如虹攝）

閃兵事件磨練韌性 期許Energy穩健前行

藝人要紅不只光靠才華和努力，還要有天時地利人和的機運。

Energy很幸運，年少就爆紅過一次，20年後重新合體又以《星期五晚上》再翻紅，只是這次在天時地利人和之外，又多加了閃兵事件的「考驗」。

閃兵事件給Energy上了一課，只能暫停腳步等候官司的宣判；也給所有人一個借鏡，人生的每一個選擇都很重要，萬不可心存僥倖，一旦做錯選擇終得付出代價。

人生難免有風雨，但歷經風雨才會讓人有所成長。沒有人可以從不犯錯，做錯了，就面對，知錯改過，人生的路還很長。

兩年多前，五月天找Energy當嘉賓，讓他們有機會重回舞台，證明5位中年大叔也能為青春夢想再燃燒一次，既然都《ALL IN》了，熬過了分分合合，誰會捨得放手呢？

我相信Energy不會，歌迷也不會。經過這次的考驗與沈澱，Energy往前走的每一步會更穩健，更懂得他們的使命，把Energy的正能量傳遞出去。

