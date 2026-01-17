自由電子報
娛樂 最新消息

「無緣嫂嫂」龍千玉哭崩 曝曾邀曹西平演唱會見

龍千玉到靈堂送別曹西平，哭到泣不成聲。（記者王文麟攝）龍千玉到靈堂送別曹西平，哭到泣不成聲。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉昨天到靈堂弔唁前小叔曹西平，受訪數度泣不成聲，她透露曹西平「二度入夢」，「謝謝他在我最無助的時候，當我的靠山，給我很多的鼓勵跟支持。」更不捨表示：「這一輩子的緣分好像結束了，（來世）一定會結很好的緣。」

談及曹西平生前的狀況，龍千玉哽咽指出，他向來報喜不報憂，「平安夜最後一次，我有傳訊息給他，可是他沒有回。」這些年來她經常關心對方的身體狀況，對方卻總是淡淡回應：「我不想跟妳說什麼，我怕妳煩惱。」

龍千玉到靈堂送別曹西平，哭到泣不成聲。（記者王文麟攝）龍千玉到靈堂送別曹西平，哭到泣不成聲。（記者王文麟攝）

龍千玉感嘆，曹西平其實相當豁達，兩人時常聊天分享人生，「他常跟我說，人生就是這樣子，不用太在意什麼事。」4月才計畫舉辦演唱會，龍千玉說：「是他一直鼓勵我開演唱會，我原本也想邀他擔任記者會的特別來賓，也問過他演唱會要不要來，他只說『到時候再看看』。」沒想到現在卻成了無法彌補的遺憾。

龍千玉親自到靈堂送別曹西平，情緒潰堤哭到泣不成聲，她表示：「我覺得四哥生前都安排好了，我們都是照他的意思走。」強調後事全數交由曹西平的乾兒子處理。

