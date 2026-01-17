Lulu陳漢典婚禮 吳宗憲證婚-曾莞婷不當伴娘等接捧花 明星製作公司包桌同歡

Lulu（左）、陳漢典在記者會大玩打板，笑說婚禮堪比節目專案，反覆燒腦賓客座位安排，右為黃偉晉。

（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕下週日即將舉辦婚禮的Lulu黃路梓茵與陳漢典，昨日合體曾莞婷、風田、楊銘威、黃偉晉，出席TVBS全新實境綜藝《明星製作公司》首播記者會。

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典、黃偉晉合體出席《明星製作公司》首播記者會。（記者胡舜翔攝）

Lulu和陳漢典忙於婚禮籌備，透露婚宴將席開60多桌，並邀請綜藝天王吳宗憲擔任證婚人，演藝圈「半壁江山」到場祝賀，規模相當驚人。

Lulu笑說夫妻倆乾脆以節目精神辦婚禮，與經紀人、雙方家長組成「專案小組」密集開會，直到婚禮前一週仍為賓客名單與座位安排反覆討論，霸氣保證「一定讓大家坐得舒服」。至於外界關心小S是否現身？陳漢典僅鬆口對方會包禮金，是否出席則保留空間。

談到生子計畫，兩人一致表示順其自然；伴娘人選方面，Lulu直言「伴娘不能漂亮過新娘」，曾考慮曾莞婷卻因找不到合適伴郎作罷，改承諾讓好姐妹接下捧花，也規劃《明星製作公司》班底同桌同歡，不過風田不會帶日本妻見習婚禮。

新節目中6人各司其職、親自操刀「節目中的節目」，楊銘威被爆是最失控成員。Lulu也感性分享，曾與曾莞婷在韓國零下低溫拍攝時相擁而泣，感嘆演藝圈難得的深厚情誼；陳漢典在旁被感動泛淚，隨即自嘲是在-10度又叫不到車的情況下「真的忍不住哭了」。

