自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu陳漢典婚禮 吳宗憲證婚-曾莞婷不當伴娘等接捧花 明星製作公司包桌同歡

Lulu陳漢典婚禮 吳宗憲證婚-曾莞婷不當伴娘等接捧花 明星製作公司包桌同歡Lulu（左）、陳漢典在記者會大玩打板，笑說婚禮堪比節目專案，反覆燒腦賓客座位安排，右為黃偉晉。
（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕下週日即將舉辦婚禮的Lulu黃路梓茵與陳漢典，昨日合體曾莞婷、風田、楊銘威、黃偉晉，出席TVBS全新實境綜藝《明星製作公司》首播記者會。

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典、黃偉晉合體出席《明星製作公司》首播記者會。（記者胡舜翔攝）風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典、黃偉晉合體出席《明星製作公司》首播記者會。（記者胡舜翔攝）

Lulu和陳漢典忙於婚禮籌備，透露婚宴將席開60多桌，並邀請綜藝天王吳宗憲擔任證婚人，演藝圈「半壁江山」到場祝賀，規模相當驚人。

Lulu笑說夫妻倆乾脆以節目精神辦婚禮，與經紀人、雙方家長組成「專案小組」密集開會，直到婚禮前一週仍為賓客名單與座位安排反覆討論，霸氣保證「一定讓大家坐得舒服」。至於外界關心小S是否現身？陳漢典僅鬆口對方會包禮金，是否出席則保留空間。

談到生子計畫，兩人一致表示順其自然；伴娘人選方面，Lulu直言「伴娘不能漂亮過新娘」，曾考慮曾莞婷卻因找不到合適伴郎作罷，改承諾讓好姐妹接下捧花，也規劃《明星製作公司》班底同桌同歡，不過風田不會帶日本妻見習婚禮。

新節目中6人各司其職、親自操刀「節目中的節目」，楊銘威被爆是最失控成員。Lulu也感性分享，曾與曾莞婷在韓國零下低溫拍攝時相擁而泣，感嘆演藝圈難得的深厚情誼；陳漢典在旁被感動泛淚，隨即自嘲是在-10度又叫不到車的情況下「真的忍不住哭了」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中