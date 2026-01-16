《人物專訪》琟娜開場台東跨年獲讚賞 最謝A-Lin提攜示範控場

琟娜許願以後每一年都能參與跨年演出。（記者潘少棠攝）

金曲歌后A-Lin的師妹「VERNA」琟娜日前在台東跨年晚會負責「開場」，下午4點就登台，一路炒熱氣氛，收穫許多正面評價，她直呼這次的跨年處女秀就像「成果發表」，很開心受到肯定，許願之後每一年都能唱跨年，且能「越唱越晚」，會持續精進自己的舞台演出。

天后「阿妹」張惠妹操刀的台東跨年晚會一舉「封神」，琟娜很開心自己是演出的其中一員，也難忘在後台和阿妹、A-Lin等前輩同歡的時刻，她直呼自己太緊張，根本不敢和阿妹對視，就連阿妹親切地喊「妹妹來」，她都反應不過來，還是工作人員推她一把，她才害羞地上前和大家一起欣賞台上的節目。

她從去年11月開始，在A-Lin的鼓勵下，開始在EZ5等音樂餐廳駐唱，磨練自己的台風，練習與觀眾互動的能力，打趣：「就像去參加一個訓練營，然後在12月31日有個成果發表。」當天的心情其實很緊繃，直到晚會結束後才敢放鬆，整個人癱軟在飯店床上，因此錯過了後面的慶功宴。

琟娜很感謝A-Lin一路以來的照顧，在EZ5駐唱的第二週她還很「菜」，A-Lin就悄悄來探班，雖然當天沒有特別打扮，卻上台為她壯膽，「給我一個機會教育，親自示範怎麼控場。」

她也透露，在A-Lin身上學到最多的是「信念」，「姐教會我要『相信自己』，她的心很強大、也很真實，讓我學習到演出時除了技巧，一定要把心掏出來，和觀眾分享自己的故事。」

