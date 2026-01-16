自由電子報
娛樂 最新消息

金唱片頒獎超夯 Disney+直播創紀錄

金唱片頒獎典禮上週於Disney+直播，創下平台在台灣開台最高觀看時數，圖為出席的Jennie。（資料照，記者王文麟攝）金唱片頒獎典禮上週於Disney+直播，創下平台在台灣開台最高觀看時數，圖為出席的Jennie。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第40屆金唱片頒獎典禮10日在台北大巨蛋落幕，Disney+直播更創下平台在台開台以來最高觀看時數。華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂受訪表示，串流平台必須與時俱進，台灣市場口味多元，「只要是觀眾喜歡的題材都會納入考量。」

華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂分享未來規劃。（迪士尼提供）華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂分享未來規劃。（迪士尼提供）

陳永樂指出，台灣觀眾對好萊塢大片、韓劇、日漫與動畫皆有穩定需求，近期《阿凡達：火與燼》、《動物方城市2》上映，也成功帶動前作觀看熱度。韓劇近四年成長尤其明顯，《暴風圈》、《韓國製造》等作品融合多元元素，貼近在地觀眾喜好。

《阿凡達：火與燼》上映後帶動前作在Disney+的觀看。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》上映後帶動前作在Disney+的觀看。（二十世紀影業提供）

在內容布局上，Disney+ 持續嘗試不同形式，除曾直播《英雄聯盟》電競賽事，金唱片頒獎典禮也是平台新嘗試，提供無廣告與翻譯服務，並可全年回看；泰勒絲紀錄片也是平台獨家，期望開發並深耕不同領域的粉絲族群。

華語與日韓作品方面，有即將推出的《凶宅專賣店》、《動物園》等作品，同時網羅IU、邊佑錫首度合作的浪漫韓劇《21世紀大君夫人》、池昌旭《Merry Berry Love》等話題劇集，滿足不同族群。

談及迪士尼「飛輪效應」，陳永樂表示，透過電影、影集與實體活動相互帶動強化品牌影響力。展望未來，迪士尼今年將推出《穿著Prada的惡魔2》、《玩具總動員5》、《復仇者聯盟：末日崛起》等重量級作品，未來若有內容發布會或亞洲能參與的計畫，將第一時間向粉絲與觀眾公布。

