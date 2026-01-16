包偉銘不捨昔日戰友 想改行程送別曹西平

包偉銘（右）與老婆劉依純一同上節目，甜蜜比心秀恩愛。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕包偉銘昨到民視錄製《超級冰冰Show》合體白冰冰，兩人一碰面就開心相擁，白冰冰更幽默喊他現在是「包董」誇讚他房地產副業經營有成。談到昔日搭檔曹西平去年底離世，包偉銘感嘆兩人有革命情感，曹西平告別式他原訂在國外有行程，但他想送昔日戰友最後一程，計畫更改機票趕回台灣。

曹西平（左）和包偉銘當年主持《來電50》紅透半邊天。

包偉銘與曹西平過去共同主持經典交友節目《來電50》，還曾傳鬧不合，包偉銘坦言他與曹西平其實根本沒有過節，兩人很了解彼此、也很能談心。包偉銘透露，遲遲沒去曹西平靈堂致意，是因為最近工作安排以及有不少婚宴要赴約，他想先把紅帖的部分走完，再安排時間去悼念。白冰冰也透過節目紀念曹西平，她表示：「他是一代偶像，他的人生過程我是很欣賞的。」

包偉銘這次與老婆劉依純一同上節目，兩人也分享凍齡秘訣是保持健身、打高爾夫，他也有感而發表示：「健康為首，財富幸福才會跟著來。」而包偉銘好友廖家儀昨也特地探班，受訪時開心透露12歲女兒Hebe擅長壁球，日前獲選青少年組國手，7月會代表台灣參加壁球錦標賽，未來也會持續朝體育發展，年紀輕輕已是「小小台灣之光」。

