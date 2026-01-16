自由電子報
娛樂 最新消息

《人物專訪》帕拉斯主唱FAMA學古箏 被周董勾魂-小葵製作人爸爸浴室冒靈感寫出脫掉

帕拉斯團員都很宅，最愛在家打電動，笑說網路一定不能斷。（記者王文麟攝）帕拉斯團員都很宅，最愛在家打電動，笑說網路一定不能斷。（記者王文麟攝）

記者陳慧玲／專訪

帕拉斯樂團成員漢堡（左起）、FAMA、大寶、小葵約定可以吵架，但是不能隨便喊解散。（記者王文麟攝）帕拉斯樂團成員漢堡（左起）、FAMA、大寶、小葵約定可以吵架，但是不能隨便喊解散。（記者王文麟攝）

新人樂團「PALLAS」帕拉斯主唱FAMA有張明星臉，常被說長得像金城武和陳昊森，他小時候學古箏，竟然是因為爸爸太喜歡周杰倫在《菊花台》MV彈古箏，說服他去學。另外團長兼吉他手小葵爸爸也是知名音樂人，還幫杜德偉寫過超級夯曲《脫掉》。

周杰倫在《菊花台》MV裡彈古箏，啟發帕拉斯主唱FAMA（圖）也去學同樣樂器。（迷音樂提供）周杰倫在《菊花台》MV裡彈古箏，啟發帕拉斯主唱FAMA（圖）也去學同樣樂器。（迷音樂提供）

帕拉斯推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，之前也受到任賢齊提攜同台演出，小葵談到，小時候不知道爸爸彭莒欣在音樂圈很有名，某次看到電視上播任賢齊的歌曲《兩極》，上面寫著詞曲創作人都是父親的名字，這才讓他開始找出父親寫的歌曲猛聽，加深對音樂的興趣，他記得小時候就常被父親帶去錄音室，耳濡目染，但長大才知道製作人做些什麼，這次帕拉斯專輯就是由他和父親共同製作。

小葵爸爸另一首創作夯曲則是杜德偉每場演唱會必唱的《脫掉》，爆料他問過爸爸，當時真的是邊洗澡邊脫，在馬桶和浴室產生的靈感。

貝斯手漢堡因為軋車轉愛搖滾

貝斯手漢堡小時候學古典鋼琴，但長大後聽了五月天的《軋車》，聽到樂器衝撞很酷，「原來音樂有這樣表現空間！」便開始聽很多搖滾歌曲，邦喬飛、皇后合唱團他都超愛。

FAMA聊起古箏，也有難忘印象，之前帕拉斯要去參加超犀利趴，他自己提古箏搭公車，沒想到司機看到他提著大型琴箱竟驚訝問：「你這是棺材啊？」一度不想讓他搭車，FAMA趕緊打開給司機看才解開疑惑。

鼓手大寶童年愛學麥可跳舞

年紀最小的鼓手大寶小時候最愛和爸媽一起看麥可傑克森MV，「每天看，重複播放，我還會學他跳舞！」他也很喜歡韓團，最愛TWICE的子瑜。

帕拉斯團員都很年輕，坦言成團至今滿常吵架，直言：「我們血氣方剛，但組團就像談戀愛，底線是吵架不提分手。」

