阿本自爆猛料 夏和熙虧像拉不住的瘋狗

〔記者傅茗渝／台北報導〕網路綜藝《OMO調查局》開播滿月成績斐然，主持群夏和熙、阿本、木木昨合體造勢。節目至今最高點擊紀錄，莫過於阿本與「昔日戀人」炎亞綸破天荒同台。

阿本坦言分手後花了一、兩年消化情緒，如今已徹底放下，關係更像家人，甚至錄影時自己爆料比誰都狠，被夏和熙虧像「拉不住的瘋狗」。

阿本與現任感情穩定，不過他直言目前沒有結婚打算。被問到若炎亞綸結婚會包多少紅包？他幽默回應：「看吃哪一間包多少啊，不會包特別多。」談及炎亞綸與鬼鬼的僵局，阿本佛系表示，炎亞綸曾找他當中間人，但他認為兩人應自行解決。

現年43歲的阿本不僅感情觀豁達，連人生規劃也很務實，他透露去年已將內湖房產高達千萬的房貸全數還清，為了「梭哈」房貸，不惜動用出道20多年的積蓄。

阿本坦承，現在的生活動力來自於對未來的安全感，目前對事業並無遠大野心，目標是「存夠養老的錢就退休」。每日誦經三小時的他，對名利與過往情仇早已看開，大方承認植髮、割包皮等私密話題，毫無包袱的表現反而讓節目話題不斷。

