娛樂 最新消息

生存王2花蓮掀戰火 金鍾國最怕餓肚子

《生存王2》主持人金鍾國（左起）率金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV總導演尹志浩昨來台拍攝，導演喊話要拍出世界級節目。（童心娛樂提供）《生存王2》主持人金鍾國（左起）率金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV總導演尹志浩昨來台拍攝，導演喊話要拍出世界級節目。（童心娛樂提供）

 

《生存王2》金鍾國（左起）、金炳萬、金泳勳的三金組合，話題性十足。（童心娛樂提供）《生存王2》金鍾國（左起）、金炳萬、金泳勳的三金組合，話題性十足。（童心娛樂提供）

〔記者鍾志均／花蓮報導〕韓國最強生存綜藝《生存王2》正式在台灣開拍！昨韓方團隊從仁川直飛花蓮機場，舉行開拍記者會；「體能怪物」金鍾國攜手「族長」金炳萬、《單身即地獄4》陸俊書，以及偶像代表金泳勳現身，現場破百粉絲迎接偶像，瞬間變成追星現場。

金鍾國找好花蓮健身房 金炳萬自嘲年紀大

這次是金鍾國婚後首度來台露面，記者用韓文送上「恭喜」，他笑著用二字回應：「謝謝。」態度低調又誠懇。談到即將展開的生存挑戰，身為主持人的金鍾國毫不掩飾「最大恐懼」是餓肚子，「只要蛋白質不足，我就會焦慮。」被封「健身魔人」的他，來台前早就搜尋好花蓮健身房，不忘進行日常訓練。

號稱生存實境靈魂人物的金炳萬聊到叢林求生，他認真分析花蓮東海岸的地形，「有山、有海、還有很多溪流，感覺可以直接抓鰻魚來吃。」

50歲的金炳萬被問到體力是否跟得上，他自嘲年紀大了，「幸好兩個隊友體力很好」，卻遭金鍾國吐槽：「那你是在使喚他們嗎？」金炳萬不甘示弱回擊：「如果我使喚他們，那金鍾國可是使喚四個團隊！」還搞笑說：「節目成敗就在金鍾國，他一定要吃多一點。」

金泳勳拚勁足 陸俊書想潛水

外型亮眼的金泳勳，一站上台就先打預防針：「不要小看偶像。」他直言為了拍攝可以不睡覺、減肥，甚至吃蟲子、泥土都可以；特種部隊出身的陸俊書顯得謙虛許多，坦言很久沒在野外生活，「說不定泳勳比我還厲害。」提到對花蓮海洋的嚮往，想潛水、撿貝殼，為生存之旅增添浪漫想像。

導演放話打造世界級生存節目

韓國朝鮮TV總導演尹志浩表示，之所以選擇花蓮拍攝，是因花蓮同時擁有山海與豐富地形，加上從仁川直飛僅一個半小時，「便利又漂亮」，希望拍出真正的「世界級」生存節目。

此外，《生存王2》接下來還將前往屏東、嘉義取景，把台灣夜市文化與原住民風情一併納入挑戰內容。

