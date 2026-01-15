阿凡達3再助攻 柔伊票房女王創紀錄

柔伊莎達娜在《阿凡達：火與燼》助陣下成為影史票房最高的演員。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕科幻史詩鉅片第三部曲《阿凡達：火與燼》持續熱賣，全球票房突破12.32億美金（約台幣389.43億元），除了票房繼續飆高，也助陣片中飾演女主角「奈蒂莉」的奧斯卡得主柔伊莎達娜，以主演電影總票房154.7億美金（約台幣4890億元）成為影史票房最高的演員。

柔伊主演了影史票房前三高的三部電影，包括2009年《阿凡達》與2022年續集《阿凡達：水之道》分別位居冠軍與第三名，2019年《復仇者聯盟：終局之戰》則夾在第二名的位置。加上2018年《復仇者聯盟：無限之戰》，讓她成為史上第一位主演了四部全球票房皆突破20億美金（約台幣632.2億元）電影的女演員。

去年柔伊憑《璀璨女人夢》勇奪奧斯卡最佳女配角，並寫下歷史，成為首位獲得奧斯卡的多明尼加裔美國人。她近日接受《綜藝》訪問時談到多了「奧斯卡得主」這個新頭銜時坦言：「感覺真的很好！」

她說老公常拿這件事開玩笑，跟她說「妳現在做任何事都會被介紹成奧斯卡得主！」不過她笑說：「我也同時告訴自己『好，繼續工作吧！』」但坦言對此感到非常榮幸，也非常開心。

