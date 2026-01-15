自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿凡達3再助攻 柔伊票房女王創紀錄

柔伊莎達娜在《阿凡達：火與燼》助陣下成為影史票房最高的演員。（二十世紀影業提供）柔伊莎達娜在《阿凡達：火與燼》助陣下成為影史票房最高的演員。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕科幻史詩鉅片第三部曲《阿凡達：火與燼》持續熱賣，全球票房突破12.32億美金（約台幣389.43億元），除了票房繼續飆高，也助陣片中飾演女主角「奈蒂莉」的奧斯卡得主柔伊莎達娜，以主演電影總票房154.7億美金（約台幣4890億元）成為影史票房最高的演員。

柔伊主演了影史票房前三高的三部電影，包括2009年《阿凡達》與2022年續集《阿凡達：水之道》分別位居冠軍與第三名，2019年《復仇者聯盟：終局之戰》則夾在第二名的位置。加上2018年《復仇者聯盟：無限之戰》，讓她成為史上第一位主演了四部全球票房皆突破20億美金（約台幣632.2億元）電影的女演員。

去年柔伊憑《璀璨女人夢》勇奪奧斯卡最佳女配角，並寫下歷史，成為首位獲得奧斯卡的多明尼加裔美國人。她近日接受《綜藝》訪問時談到多了「奧斯卡得主」這個新頭銜時坦言：「感覺真的很好！」

她說老公常拿這件事開玩笑，跟她說「妳現在做任何事都會被介紹成奧斯卡得主！」不過她笑說：「我也同時告訴自己『好，繼續工作吧！』」但坦言對此感到非常榮幸，也非常開心。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中