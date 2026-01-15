《冠軍之路》圈粉蔡英文 2週熱賣4500萬

前總統蔡英文（中）日前觀賞《冠軍之路》，和出席映後的導演龍男・以撒克・凡亞思（右）、立法委員蘇巧慧合影。

（蘇巧慧辦公室提供）

〔記者許世穎／台北報導〕世界棒球12強賽冠軍紀錄片《冠軍之路》口碑熱度持續發酵，全台上映2週票房突破4500萬，登上台灣影史紀錄片票房第3名。就連前總統蔡英文前天透過小英之友會包場都對電影深受感動，在社群分享：「這不只是一場比賽，更是一個時刻—提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」

紀錄片《冠軍之路》已登上台灣影史紀錄片票房第3名。（牽猴子提供）

前總統蔡英文透露觀影後情緒非常強烈，當初12強決賽時她人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前，或是親自到東京為台灣加油，「也因此，更要謝謝龍男導演把整個過程記錄下來，讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動。」

蔡英文表示，這份奪冠的感動，將成為好幾個世代台灣人共同的記憶，「有時候，台灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神。我相信，未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。」

《冠軍之路》全台上映中，在3月世界棒球經典賽來臨前夕，片中榮耀與堅毅不屈的台灣精神，將成為全民提振士氣的關鍵動力。

