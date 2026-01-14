自由電子報
娛樂 最新消息

運科台灣隊首映 國手天團集結助陣 屠潔瞄準金鐘獎

《GO FOR GOLD 運科台灣隊》主持人屠潔（中）與國手陳念琴（左起）、吳詩儀、文姿云（右起）、張筑涵出席記者會，分享拍攝甘苦談。（記者潘少棠攝）《GO FOR GOLD 運科台灣隊》主持人屠潔（中）與國手陳念琴（左起）、吳詩儀、文姿云（右起）、張筑涵出席記者會，分享拍攝甘苦談。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕屠潔主持三立全新運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》，昨舉辦首映記者會，與多名國手「拳擊女神」陳念琴、吳詩儀，「空手道國手」文姿云，「輕艇激流國手」張筑涵、「棒球名將」周思齊、「反曲弓射箭國手」雷千瑩等人現身，「國手天團」一字排開，陣容強大。

節目帶領觀眾走進選手最真實的日常，由獲雙金鐘肯定的雙語主持人屠潔擔任製作人兼主持人，她表示這節目要瞄準第61屆金鐘獎，她不只站在鏡頭前訪談，更像陪跑者般，深入選手訓練現場，其中，最讓她印象深刻的就是拍手掌伏地挺身，以及模仿「蛤蟆跳」，直呼都是不小的考驗。

記者會上，選手們罕見吐露心聲，提到能站上國際賽場並穩定發揮，背後仰賴的不只是訓練成果，更包含運動科學與心理調適在高壓環境中的關鍵支撐。陳念琴表示，運動科學對她而言，不僅能提升抗壓能力，也能增加自信。她自認情緒管理不錯，但面對學弟妹在訓練上的態度問題，還是會忍不住「小崩潰」，笑說：「我不常情緒失控，但學弟妹不對，我真的會直接罵，因為我很重視訓練態度。」

