游鴻明暌違18年台灣開唱 女兒游宇潼拱出場

游鴻明相隔18年將舉辦「敵不過想念」演唱會，笑稱被女兒游宇潼拱出來的。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌王子」游鴻明4月11日將在北流舉辦「敵不過想念」演唱會，他已經18年沒在台灣開唱，透露這次會點頭，是因為被女兒游宇潼「譴責」，老粉都到女兒的IG去敲碗，隨著門票即將開賣，他呼籲粉絲可以到他的社群點歌，笑說：「不要再去敲游宇潼了。」

游鴻明找來多年老友曾國城擔任主持人，兩人互動搞笑。（記者王文麟攝）

游鴻明昨天舉辦記者會，找來好友曾國城擔任主持人，兩人互動自然搞笑，他透露這麼多年來，各大演唱會主辦單位都找過他，但他始終近鄉情怯，自認心態上還沒準備好而婉拒，直到女兒「出面」，「她就是撒嬌加上抱怨，說我太久沒有在台北（唱），叫我辦個5百、1千人的場子也可以。」

游鴻明相隔18年將舉辦「敵不過想念」演唱會，笑稱被女兒游宇潼（圖）拱出來的。（資料照）

游鴻明擁有許多金曲，這次開唱將以經典的旋律為主，加上一點劇情，讓演出更有張力，並鬆口將找女兒擔任嘉賓。之前游宇潼自爆和男友分手，對此，游鴻明則說：「上次她說分手我以為她開玩笑。」也覺得分手有時候不是男生壞，而是相處上不適合，透露女兒「不想被綁住」。

至於外傳他因不滿某些「不實報導」，所以多年來才不在台灣開唱、受訪，他也解釋10多年前曾被媒體問過「長高秘方」，他隨口回答小時候喝過轉骨的，新聞登出後有一萬多名讀者要索取秘方，他趕緊澄清沒有什麼秘方、只是分享經驗，隔天卻又被報導成「說謊」，讓他很無奈。演唱會門票1月16日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

