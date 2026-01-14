高允貞狂電金宣虎 愛情升溫看極光

金宣虎（左）、高允貞在《愛情怎麼翻譯？》記者會互動超甜，讓粉絲心動不已。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國全新浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》昨在首爾宣傳，金宣虎和高允貞首次以口譯員、全球巨星的組合亮相，不只劇情設定新鮮，相差10歲的兩人互動無違和，讓戲迷提前感受超甜的化學反應。

《愛情怎麼翻譯？》由「浪漫劇匠人」洪氏姊妹操刀，故事圍繞精通多國語言、卻不擅長表達情感的金宣虎，和世界級明星高允貞之間甜蜜又混亂的愛情旅程。

高允貞形容拍攝「只留下快樂的回憶」，直言：「希望到了宣虎前輩那個年紀，也能那樣享受演戲。」金宣虎反過來大讚高允貞吸收速度快得驚人，「她把動作與情感引得很好，讓我反應起來很自然。」

兩人感情升溫最快的關鍵，發生在劇組前往加拿大取景，高允貞分享某天拍完戲回到宿舍後突然看到極光，立刻打電話給金宣虎大喊「極光！」不料金宣虎第一反應是「不要騙人啦」，直到親眼看到才相信。

另外在日本有場搭火車的戲，當時金宣虎因失誤沒搭上火車，獨留高允貞乘車離去，直到兩人重逢後，意外變得更加熟悉、默契升級。

該劇對金宣虎來說是場「硬仗」，他坦言角色要同時使用英語、日語、義大利語與韓語，「為了把情緒塞進台詞裡，整整準備了四個月。」苦笑說，若下次有動作戲邀約，會毫不猶豫接下演出。

導演柳英恩透露開拍沒多久就飛日本取景，「一開始其實很緊張，但看到他們在異地迅速磨合，我心想『可以放心了』。」《愛情怎麼翻譯？》16日在Netflix上線。

