自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高允貞狂電金宣虎 愛情升溫看極光

金宣虎（左）、高允貞在《愛情怎麼翻譯？》記者會互動超甜，讓粉絲心動不已。（翻攝自X）金宣虎（左）、高允貞在《愛情怎麼翻譯？》記者會互動超甜，讓粉絲心動不已。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國全新浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》昨在首爾宣傳，金宣虎和高允貞首次以口譯員、全球巨星的組合亮相，不只劇情設定新鮮，相差10歲的兩人互動無違和，讓戲迷提前感受超甜的化學反應。

《愛情怎麼翻譯？》由「浪漫劇匠人」洪氏姊妹操刀，故事圍繞精通多國語言、卻不擅長表達情感的金宣虎，和世界級明星高允貞之間甜蜜又混亂的愛情旅程。

高允貞形容拍攝「只留下快樂的回憶」，直言：「希望到了宣虎前輩那個年紀，也能那樣享受演戲。」金宣虎反過來大讚高允貞吸收速度快得驚人，「她把動作與情感引得很好，讓我反應起來很自然。」

兩人感情升溫最快的關鍵，發生在劇組前往加拿大取景，高允貞分享某天拍完戲回到宿舍後突然看到極光，立刻打電話給金宣虎大喊「極光！」不料金宣虎第一反應是「不要騙人啦」，直到親眼看到才相信。

另外在日本有場搭火車的戲，當時金宣虎因失誤沒搭上火車，獨留高允貞乘車離去，直到兩人重逢後，意外變得更加熟悉、默契升級。

該劇對金宣虎來說是場「硬仗」，他坦言角色要同時使用英語、日語、義大利語與韓語，「為了把情緒塞進台詞裡，整整準備了四個月。」苦笑說，若下次有動作戲邀約，會毫不猶豫接下演出。

導演柳英恩透露開拍沒多久就飛日本取景，「一開始其實很緊張，但看到他們在異地迅速磨合，我心想『可以放心了』。」《愛情怎麼翻譯？》16日在Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中