娛樂 最新消息

Energy攻蛋終場5帥淚漣漣 散場歌迷不捨 團員清唱分合約定再相見

Energy完成小巨蛋演唱會，有許多感動時刻。（相信音樂提供）Energy完成小巨蛋演唱會，有許多感動時刻。（相信音樂提供）

散場15分鐘歌迷捨不得離開 團員現身清唱分合約定再相見

Energy與全場一起加油，約定一定要再見面。（相信音樂提供）Energy與全場一起加油，約定一定要再見面。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy前晚在小巨蛋完成「ALL IN全面進擊」演唱會，由於6月底前除了公益活動，該團將「休團」，想到短期內沒辦法再看到5人合體演出，歌迷都很不捨，團員同樣感觸很多，當天台上台下淚漣漣。

最終場團員賣力演出，牛奶加碼挑戰空中風火輪高速旋轉20圈，打破自己的紀錄，全場驚呼連連，過程中技術人員一度漏接他，牛奶仍處變不驚完成表演，笑說：「大家要給我們鼓勵，真的是賣命！」

坤達和書偉陷入閃兵風暴，前晚書偉含淚鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們，讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」

坤達同樣含淚談到：「兩年前決定再重新組團，沒想過要走到哪裡、要做些什麼。」他感謝團員帶給他強大力量，也感謝這段時間常有人對他溫暖說「加油！」

阿弟多次爆哭，他說：「可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進。」Toro也表示：「對我們5個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」散場後大群歌迷停留超過15分鐘不肯離去，團員也再次回到舞台清唱《分合》，最後深深鞠躬，約定下次再見。

body

