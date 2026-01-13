張震喊邀聖徒韓星挺金馬 樂當吉祥物

張震以《幸福之路》二度奪下金馬影帝，昨舉「堅持就是勝利」的春聯，向大家拜個早年。（記者潘少棠攝）

接下執委會主席自嘲無法熬夜 不能像李安一樣跑遍各劇組

〔記者廖俐惠／台北報導〕張震昨為宣傳電影《幸福之路》受訪，舉著「堅持就是勝利」的春聯，先向大家拜個早年，被問到即將在今年2月接任金馬執委會主席一事，他自稱是吉祥物，希望電影市場能夠更好。

請繼續往下閱讀...

49歲的張震去年在李屏賓的邀請下，將成為金馬史上最年輕的主席，他一開始接到邀約想了一下，不過他對於專業的金馬團隊很有信心，自己就在金馬期間露臉接待大家，當好潤滑劑的角色。不過他笑說自己也沒辦法熬夜，恐怕無法跟李安一樣跑遍每個劇組。

對於網友敲碗他邀請曾經合作過電影《沙丘》的新科金球影帝「甜茶」提摩西夏勒梅為金馬加持，張震謙虛表示自己的人脈有限，不過確實有些名單，盼能邀請合作過韓劇《毒梟聖徒》的韓星一起共襄盛舉。

張震憑藉著《幸福之路》二度在金馬稱帝，他回想起要在紐約零下好幾度的天氣中跑來跑去，戒菸多年的他還要拍攝抽菸戲碼，讓他吃盡苦頭。洗熱水澡是他放鬆的方式，長時期在海外拍攝也不怕不合口味，笑說雖然大家愛吃刈包，但他兩個月內卻叫了披薩12次。

近年張震作品不少，現年77歲的爸爸張國柱也會稱讚他演得不錯，但現在比起看兒子演得好不好，更在意張震身為演員在表演時的感受。張震稱爸爸是很厲害的演員，陽剛又有個性，現在雖然退休，不過每天仍堅持超慢跑，十分自律。《幸福之路》將在1月29日上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法