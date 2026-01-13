自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉孫可芳曾因蟑螂封鎖劉冠廷 感情保鮮秘訣在好玩

孫可芳分享維持感情的秘訣就是「好玩」。（彼此影業提供）孫可芳分享維持感情的秘訣就是「好玩」。（彼此影業提供）

記者李紹綾／專訪

孫可芳在影集《何百芮的地獄戀曲》飾演造型師「克拉拉」，角色因初戀男友的背叛，對「長久關係」失去信任，只在短暫關係中尋找慰藉。戲外的她，與劉冠廷愛情長跑15年、結婚近3年，透露交往前曾因「蟑螂動圖」封鎖對方。

〈人物專訪〉孫可芳曾因蟑螂封鎖劉冠廷 感情保鮮秘訣在好玩孫可芳（左）與劉冠廷被封為演藝圈「神仙眷侶」。
（翻攝自IG）

孫可芳與劉冠廷被封為演藝圈「神仙眷侶」，她分享維持感情的秘訣就是「好玩」，「兩個人在一起，真的要好玩」。她形容自己玩心重、愛鬧，經常開玩笑，劉冠廷則常露出「傻眼」表情。至於兩人有無大吵過？她想了想說：「沒有，大部分都是無聊的瑣事。」

孫可芳提到，兩人還沒交往前，差點因一隻蟑螂「玩完」，她對「那個東西」怕到曾求助心理醫生，劉冠廷當時追她卻不知情，MSN傳了一張蟑螂動圖，讓她當場嚇瘋，「我瞬間把他封鎖，再也不跟他講話，他就嚇爛」，當時她氣到差點摔爛電腦，還驚動室友幫忙關機。

劉冠廷發現自己被封鎖才意識到事情嚴重，他守在女生宿舍門口「堵人」誠懇道歉，讓孫可芳改觀：「我覺得這個人好像另一面沒有那麼油條，我就覺得有點有趣。」一段姻緣因此起死回生。

孫可芳對蟑螂的恐懼堪稱神級，連提到這兩個字都會流手汗，只要路邊有東西快速移動，她的反射動作就是尖叫、轉身、全速逃跑。她自曝以前住在夜市附近，回家宛如障礙賽：「每天從捷運站走回家，我都是用百米衝刺，那幾年我就去跑半馬，我那期間很會跑步。」

孫可芳也笑說，劉冠廷曾打趣提到，如果狀況發生在美國，他可能會被槍斃，因為兩人散步到一半，她常突然尖叫、狂奔，不明就裡的路人恐以為發生危險意外。倘若有人在群組貼蟑螂貼圖？孫可芳的反應依舊果斷：「我就會退出群組，我會發瘋。」

