胡瓜憶當年曹西平齊名梅艷芳 眾多藝人與粉絲留言紙條追思

胡瓜（右）與丁柔安弔唁曹西平。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲藝人曹西平去年在家中驟逝，近期靈堂開放讓親友悼念，之前傳出靈堂首日「沒藝人來」、「場面冷清」等，但其實許多藝人大多低調前來，曹西平靈堂的牆上也貼滿了眾人寫給他的思念字條，昨陳凱倫、胡瓜、丁柔安、林美秀、許富凱、香蕉、丁寧、無尊等人都到靈堂悼念，胡瓜特地來向老友致意，難忘當年曹西平與梅艷芳齊名，昔日風采歷歷在目。

許富凱（右）與林美秀感謝曹西平的鼓勵。

（記者王文麟攝）

曹西平比胡瓜出道得早，不過兩人常會在秀場碰到，胡瓜表示：「他是唱歌，我是去主持的，那時候我在新加坡表演的時候，曹西平其實已經是非常紅的，他跟梅艷芳當時是並稱『金童玉女』。」

請繼續往下閱讀...

曹西平靈堂上的粉絲留言牆貼滿字條。

（冬瓜行旅提供）

丁寧聽聞親友說曹西平當時走得安詳，「他沒有痛苦掙扎，他走的很浪漫。」林美秀感念曹西平是真性情的好前輩，「祝福他，去另一個天堂罵醜八怪。」許富凱則提到某次他在高雄開演唱會，曹西平特地打電話給他，講了一小時電話，給了他非常多鼓勵。

這幾日陸續有許多曹西平的粉絲前來致意，其中不乏專程從海外返台的人士，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣。有不少藝人選擇低調弔唁，包括「KID」林柏昇、陳凱倫，以及郎祖筠等，郎祖筠還在留言紙條寫下：「朝向光的那一邊，您自由了。想您，您不孤獨。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法