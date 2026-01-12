許效舜哽咽憶曹西平 佩甄盼他在天堂嗶嗶嗶

曹西平靈堂「大紅大紫」重現舞台人生。

（冬瓜行旅提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，昨是開放第二天，藝人好友佩甄、許效舜到場悼念，兩人受訪時都有些哽咽，佩甄感性盼曹西平繼續在天堂「嗶嗶嗶」，許效舜則特地拿了曹西平的Q版小卡留念，感嘆藝人的一生幾乎奉獻給舞台，「真的萬般不捨，希望他去到他想去的地方，祝福他。」

許效舜哽咽追憶曹西平，形容他像家人一樣。（記者潘少棠攝）

許效舜回憶在民國78年與曹西平認識，前兩年還有一起上過節目，他與曹西平常會在後台聊天，和對方相處就像家人一樣，形容對方是個非常節儉惜物的人，他也分享自己跟曹西平說的話：「你是我唸書那個年代，很會唱歌、跳舞，很有能量的人，你的精神會繼續在那邊，我真的很喜歡跟你聊天，非常捨不得。」

請繼續往下閱讀...

佩甄感念曹西平過往很照顧她。

（記者潘少棠攝）

佩甄懷念過去與曹西平上通告的點滴，「希望他在天堂繼續嗶嗶嗶，連離開都瀟灑，永遠都這麼帥氣，很想念他。」佩甄也說她看到靈堂開放消息就趕緊過來了，「這是我自己對他的一個思念，以前上節目，他是很照顧我的前輩。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法