69歲趙學煌辭世 癱瘓26年不氣餒

〔記者蕭方綺／台北報導〕69歲資深藝人趙學煌過去曾演出瓊瑤劇《鬼丈夫》、「花系列」作品走紅，2000年在北京出車禍，造成下半身癱瘓，2005年在導演梁修身執導的《再見，忠貞二村》演出癱瘓父親，入圍金鐘戲王，10日凌晨病逝，讓人不捨。

他的二女兒趙璿指出，爸爸車禍後導致下半身癱瘓，之後又因右脊神經病變影響嗅覺，視力也逐年衰退。趙學煌6年前因肺炎住院插管，去年再因肺炎反覆發作，不斷進出醫院，11月底因泌尿系統併發腦炎，進加護病房就沒再出來。性格灑脫的他生前即交代要植葬，家屬也遵照遺願。

他坐了26年輪椅，卻展現樂觀的強大意志，始終沒有向命運低頭，在人前從不抱怨。楊貴媚與他在《孽女花》飾演夫妻，回憶年輕一起拍戲的時光，楊貴媚說趙學煌個性豪邁有氣度，私下聚會時酒量不錯，最愛瓷瓶裝的金門高粱，「想到那些日子，真的很開心。」

楊貴媚除了不捨搭檔離世，也敬佩趙學煌的妻子，感性表示趙大嫂26年來對趙學煌照顧得無微不至，幾乎把所有生活重心都放在丈夫身上，每天都會和他分享生活點滴，兩個女兒也相當孝順，主動分擔照護爸爸的責任。

寇世勳和趙學煌曾合作《秋水伊人》、《一剪梅》，過去趙學煌從北京返台治療，寇世勳是接機成員之一，當時趙學煌雖遭逢身體上的噩耗，仍用宏亮聲音寬慰大家：「回家真好！等我好了再喝兩杯！」得知老友過世，寇世勳沉痛表示：「學煌，你終於解脫了。」

此外，演藝工會理事長曹雨婷提到趙學煌的老婆上週才聯繫要申請急難補助金，沒想到才隔一天就得知趙學煌病逝消息。



