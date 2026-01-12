阿信伴F3巡演喊緊張 粉絲拱脫掉

周渝民（左起）、阿信、吳建豪、言承旭在「恆星之城」演唱會上默契越來越好。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信忙完五月天演唱會後，又投入和言承旭、吳建豪、周渝民的「F✦FOREVER恆星之城」演唱會巡演，儘管早已身經百戰，但阿信坦言和偶像男團演出還是會緊張。

「恆星之城」巡演四面台氣勢非凡。

（相信音樂提供）

配合這次巡演，也增加多首新歌，其中阿信和言承旭合唱的《愛人啊》推出後就拿下KKBOX華語新歌日榜等多個排行冠軍。另外吳建豪也推出《Dance Until We Die》等多首英文歌曲，同樣獲得KKBOX西洋新歌週榜冠軍。

周渝民演唱《最特別的存在》時摟著女舞者，台下女歌迷竟吃醋又羨慕大喊：「放開她！」另外有歌迷拱他脫掉，他求救：「這群人莫名其妙要我脫掉。」阿信笑說：「要求雖然有點過分，但我相信絕對不是莫名其妙。」阿信還幫忙「驗貨」並說：「我覺得可以脫，不至於莫名其妙。」

言承旭感性談到：「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動，我喜歡唱歌、喜歡跳舞，所以花很多時間去練習；我喜歡戲劇，所以去上表演課 。」阿信則在唱到《洋蔥》前自白：「在舞台上我很害羞，穿太少會不自在，但在音樂總是掏出自己的真心，一層一層剝開，讓你看清楚我所有的心。」

