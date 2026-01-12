自由電子報
娛樂 最新消息

《上山吧！台灣隊》橫跨三洲 登頂世界之巔

《上山吧！台灣隊》橫跨三洲拍攝，挑戰台綜前所未見的冒險規模。（三立提供）《上山吧！台灣隊》橫跨三洲拍攝，挑戰台綜前所未見的冒險規模。（三立提供）

不拚難度拚視角 靈魂就在聖稜線

記者傅茗渝／專題報導 

《上山吧！台灣隊》用腳步把台灣推向世界。（三立提供）《上山吧！台灣隊》用腳步把台灣推向世界。（三立提供）

近年實境節目躍上主流，歷時兩年籌備，製作規模被形容為「台綜天花板」的《上山吧！台灣隊》，不賣明星光環，選擇回到一個核心問題：影像，能留下什麼？當瑞士、非洲名峰早已成為全球登山文化的重要座標，台灣的山如何被看見，成為節目貫穿始終的靈魂。

陳彥博（左起）、吳佳穎、文姿云、蕭俊文、郭泓志把國手精神帶上世界之巔。（資料照，記者潘少棠攝）陳彥博（左起）、吳佳穎、文姿云、蕭俊文、郭泓志把國手精神帶上世界之巔。（資料照，記者潘少棠攝）

〈新兵入列〉從頒獎台走向群山 體壇國手重定極限

延續《上山下海過一夜》奪下金鐘的基礎，三立攜手台灣大哥大再次推出實境冒險節目，這次打破台綜規格，走訪瑞士馬特洪峰、非洲吉力馬札羅山、台灣聖稜線。雷艾美、阿傑、八弟、Max老班底依舊，本季焦點落在體壇國手的加入，當運動員站上世界之巔，他們所承受的，不再是個人成績，而是面對未知的可能性。

陳彥博、郭泓志、吳佳穎、文姿云、蕭俊文5位國家代表出戰；三座山，3種截然不同的考驗。以爆發力見長的空手道國手文姿云，首次面對長距離、高海拔與極寒氣候，5,895公尺的吉力馬札羅山滿是荊棘。文姿云退役後正調整人生節奏，她反覆思考後點頭，想知道離開選手身分後，自己是否還能走下去？為此，她提前強化核心與有氧訓練，安排登玉山適應高海拔，這正是運動家精神，「把已知能準備的，都先做到最好。」

真正踏上非洲高原後，困難遠超想像。寒冷、缺氧與長時間行走，讓文姿云身體與心理承受極限，也迫使她回望過去的選手生涯。她過往備賽期間長期處於高度張力，曾出現類似解離的狀態，「身體在做動作，但人好像不在當下。」那些未被消化的壓力，在高山環境中一一浮現。不同的是，她說這次不再強撐，希望觀眾能看見，運動員不只存在於頒獎台上，「這些過程，其實每個人都會遇到，大家都不是一個人。」

阿傑（左）、八弟成為團隊支柱，製作人邊哥（中）在幕後穩定掌舵。（記者潘少棠攝）阿傑（左）、八弟成為團隊支柱，製作人邊哥（中）在幕後穩定掌舵。（記者潘少棠攝）

〈老將轉骨〉走過世界名峰後 選擇回到聖稜線

2006年，張作驥執導的台劇《聖稜的星光》用一句浪漫口號形容這條路線：「傳說中，對著聖稜線，喊著心愛人的名字，夢想，就會成真！」那時的山，更多承載著人物命運與戲劇張力，是情節推進的背景，而《上山吧！台灣隊》在相同路線，讓山體成為敘事核心。

老搭檔阿傑與八弟再度迎戰，從登山新手一路闖關，八弟早擺脫「拖油瓶」標籤，自信喊：「走到世界之巔，我要把在台灣學到的東西帶出去。」過去常獨自揹包上山的阿傑，在節目中學會團結，他說：「不只是喜歡，我認同這塊土地，還要推廣給世界各地的朋友。」

團隊直攻馬特洪峰，登頂世界級難關。（三立提供）團隊直攻馬特洪峰，登頂世界級難關。（三立提供）

這回馬特洪峰被視為技術門檻最高的一站，阿傑直言，路線高度仰賴攀爬技術與判斷力，幾乎沒有容錯空間，「每一步都要先想好怎麼上、怎麼下。」登頂當天凌晨結繩出發，面對陡峭岩壁必須手腳並用。因手部曾受重傷，他更提前準備安全鉤具，為關鍵時刻預留應變空間。

團隊在極端環境中完成拍攝，登頂吉力馬札羅山。（三立提供）團隊在極端環境中完成拍攝，登頂吉力馬札羅山。（三立提供）

吉力馬札羅山的挑戰來自長距離與高海拔的累積負擔。八弟回想，中後段空氣稀薄到必須重調呼吸，甚至一度出現恐慌感，所幸當地協作給滿鼓勵，他也教他們唱台灣原住民山歌，以音樂拉近距離。這讓阿傑回過頭對比台灣登山文化，他從《台灣全記錄》與高山協作同行至今，「溫暖、親近的感受，就是我們的風格。」

節目最終回到台灣聖山，「聖稜線」是山岳界最具代表性的經典路線。（三立提供）節目最終回到台灣聖山，「聖稜線」是山岳界最具代表性的經典路線。（三立提供）

繞了世界一圈，團隊把焦點拉回家鄉，從大霸尖山縱走至雪山，短短20多公里，涵蓋森林、裸岩、斷崖與高山稜線，加上連日降雨，風險密集，過程苦不堪言，不過在親睹日出灑落大霸尖山，山體染成金色後，汗水有了價值。阿傑有感地說：「你如果不進森林，永遠只是紙上談兵。」製作人邊哥也解釋，將聖稜線與世界名峰並列，並非比較難度，而是讓觀眾理解台灣山脈同樣具備世界級價值。

拍攝過程全程遵守國際登山安全標準，專業嚮導與後勤團隊隨行。（三立提供）拍攝過程全程遵守國際登山安全標準，專業嚮導與後勤團隊隨行。（三立提供）

〈幕後英雄〉險峻環境拍攝 看齊國際登山安全標準

在極端環境中拍攝實境節目，安全始終是《上山吧！台灣隊》最優先、也最不容妥協的關鍵。

在非洲，登山早已形成成熟的產業結構，風險與醫療支援被嚴密計算。節目試圖將這樣的標準帶回台灣，建立對大自然負責的拍攝態度。節目從籌備期即完成風險評估，涵蓋保險、後送與醫療應變，並全程配置專業嚮導與急救人員隨行。

攝影團隊背負重裝深入高風險地形，只為捕捉最真實的冒險畫面。（三立提供）攝影團隊背負重裝深入高風險地形，只為捕捉最真實的冒險畫面。（三立提供）

真正長時間承受環境考驗的，是站在鏡頭後方的攝影與工作團隊。為捕捉畫面，他們必須提前進入高風險地形，在低溫與狹窄稜線中架設器材，隊伍通過後迅速撤離，每一個穩定畫面背後，都是團隊數十年經驗累積的判斷與默契。

正是這群「幕後英雄」，讓《上山吧！台灣隊》順利橫跨三洲完成拍攝。在大山的洗禮下，節目不只留下影像，也留下了一套可以被複製、被記住的專業標準，讓台灣在同一條起跑線上，被放進國際視野，絲毫不遜於任何一處風景。

雷艾美形容這次登山是生命被威脅的一次挑戰。（三立提供）雷艾美形容這次登山是生命被威脅的一次挑戰。（三立提供）

