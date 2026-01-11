自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》張峰議音樂寫重生路 挑戰金曲獎 砸200萬出輯 感念顏正國草爺提攜

張峰議發行首張專輯《有故事的人》，並擔任紅心字會公益大使。（記者潘少棠攝）張峰議發行首張專輯《有故事的人》，並擔任紅心字會公益大使。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

歌壇新人張峰議浪子回頭，發行首張專輯《有故事的人》，他始終謹記人生貴人顏正國生前的囑咐，更答應家人絕不再走回頭路。

提到入獄3年多，讓他深刻反省人生，期間更因為會吉他被選進「才藝工廠」，有機會在獄中表演，他受訪說：「能接觸音樂，讓我有動力撐下去，在裡面寫了很多歌，希望能帶著自己的創作闖一次看看。」

張峰議高中就讀音樂科，也曾擔任過駐唱歌手，沒想到因為誤入歧途入監，本來以為自己再也沒有機會發片。出獄後，張峰議四處投稿自己的音樂作品，卻只有顏正國給予回應，並親自帶他入行，還演出了電影《少年吔》。

談起顏正國生前的提攜之恩，張峰議始終銘記在心，而他的音樂才華也被草爺看中，對方不僅推薦他唱片公司，還協助拍攝MV。張峰議感動直說：「很謝謝草爺的幫忙。」透露也和家人約定，給自己兩年時間衝刺音樂事業，若沒有成績也想好要去擺攤，「我已經想好要賣控肉飯。」

為了完成專輯，張峰議自掏腰包砸了200萬元，他的人生故事也被紅心字會看見，受邀擔任公益大使，專輯中的歌曲皆出自他手，並邀請嘎嘎與Jinbo共同製作。

張峰議坦言，自己對音樂要求極高，3人在製作過程中難免出現意見不合，他笑說：「我是很能忍的人，但心裡過不去的事情會直接講。有時候情緒上來，嘎嘎也會尊重我，我覺得這樣的摩擦是很合理的。」他內心最大的願望，就是期盼自己的音樂有機會被金曲獎聽見，上月他親自報名金曲獎，透露光是寄出報名資料的那一刻，內心就感到踏實。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中