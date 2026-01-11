《人物專訪》張峰議音樂寫重生路 挑戰金曲獎 砸200萬出輯 感念顏正國草爺提攜

張峰議發行首張專輯《有故事的人》，並擔任紅心字會公益大使。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

歌壇新人張峰議浪子回頭，發行首張專輯《有故事的人》，他始終謹記人生貴人顏正國生前的囑咐，更答應家人絕不再走回頭路。

提到入獄3年多，讓他深刻反省人生，期間更因為會吉他被選進「才藝工廠」，有機會在獄中表演，他受訪說：「能接觸音樂，讓我有動力撐下去，在裡面寫了很多歌，希望能帶著自己的創作闖一次看看。」

張峰議高中就讀音樂科，也曾擔任過駐唱歌手，沒想到因為誤入歧途入監，本來以為自己再也沒有機會發片。出獄後，張峰議四處投稿自己的音樂作品，卻只有顏正國給予回應，並親自帶他入行，還演出了電影《少年吔》。

談起顏正國生前的提攜之恩，張峰議始終銘記在心，而他的音樂才華也被草爺看中，對方不僅推薦他唱片公司，還協助拍攝MV。張峰議感動直說：「很謝謝草爺的幫忙。」透露也和家人約定，給自己兩年時間衝刺音樂事業，若沒有成績也想好要去擺攤，「我已經想好要賣控肉飯。」

為了完成專輯，張峰議自掏腰包砸了200萬元，他的人生故事也被紅心字會看見，受邀擔任公益大使，專輯中的歌曲皆出自他手，並邀請嘎嘎與Jinbo共同製作。

張峰議坦言，自己對音樂要求極高，3人在製作過程中難免出現意見不合，他笑說：「我是很能忍的人，但心裡過不去的事情會直接講。有時候情緒上來，嘎嘎也會尊重我，我覺得這樣的摩擦是很合理的。」他內心最大的願望，就是期盼自己的音樂有機會被金曲獎聽見，上月他親自報名金曲獎，透露光是寄出報名資料的那一刻，內心就感到踏實。

