《韓國金唱片40嗨爆大巨蛋》CORTIS奪新人獎 趙雨凡謝詞甜炸 JENNIE露香肩女王氣場全開 蔡依林頒獎韓中英超流利

CORTIS昨晚獲得新人獎。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮昨天在臺北大巨蛋登場，吸引3.3萬人到場朝聖，JENNIE身穿火紅色平口禮服走上紅毯，女王氣場全開，蔡依林則是擔任頒獎嘉賓，一出場就掀起全場歡呼聲，展現身為地主代表的自信。

IVE張員瑛昨天閃亮登場。（記者王文麟攝）

金唱片首度移師台灣舉行，此次韓方演出團隊超過800人，主辦動員2000名保鑣、保全以及工作人員，盛況空前。



昨天由ZEROBASEONE的章昊、成韓彬開場，致敬前輩寶兒的《BETTER》，為金唱片揭開序幕，接著人氣新團CORTIS帶來《WHAT YOU WANT》，把跑步機直接搬到舞台上，現場還聽得到應援聲，可見台粉有多麼歡迎「JAMES」趙雨凡回家鄉演出。

天后蔡依林出席金唱片頒獎典禮，以韓文、中文以及英文頒獎。（凌時差提供）

蔡依林昨頒發新人獎，鼓勵新人雖然會擔心自己表現不夠好，不過只要享受舞台，台下觀眾一定會感受到。得獎者為CORTIS和ALLDAY PROJECT，CORTIS的趙雨凡以中文表示：「大家好，這是2026年第一次收到的一個獎，真的非常感謝大家支持，謝謝，COER（粉絲名）再讓我聽到你們的聲音！」隊長MARTIN則是用中文大喊「謝謝」，並祝大家新年快樂，現場尖叫聲快要掀翻屋頂。

JENNIE以火紅色禮服走上紅毯，霸氣十足。（記者王文麟攝）

韓國天后JENNIE昨天截稿前獲得3項大獎，連BLACKPINK的《JUMP》都得獎，讓JENNIE相當驚訝，在台上表示會代表JISOO、ROSÉ、LISA領獎，「成員們看到了嗎！我也看到BLINK（粉絲名）們了！」很開心《JUMP》這首歌受到大家的喜愛，覺得十分幸福。

昨天典禮上另一大亮點，是受邀頒獎的許光漢與LE SSERAFIM一起大跳TWS的《OVERDRIVE》撒嬌舞，相當俏皮。

