WE ARE綜藝夜總會 許效舜出招-苗可麗露腿力拚李千娜

許效舜（中）搭檔苗可麗（左）、李千娜合體錄製「綜藝夜總會」，三人互虧互拱、即興接招。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》昨於北流錄製，其中「綜藝夜總會」單元由許效舜與苗可麗坐鎮，搭檔女神李千娜、羅時豐、孫淑媚，歌舞秀一次到位，帶來張力爆表的演出。

許效舜（左起）、孫淑媚、羅時豐、李千娜、苗可麗同台，除夕夜節目帶觀眾一秒走進熱鬧非凡的歌廳現場。（文總提供）

許效舜一見李千娜水鑽流蘇裝火辣登場，打趣擔心起苗可麗身材，苗可麗立刻接招：「我帶點油光剛好！」露美腿力拚。談及紅包話題，許效舜大方透露預計發出超過六位數的紅包，認為該給晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，李千娜聽聞隨即笑著討住址，希望能向舜哥「討紅包」。

對於過年計畫，許效舜笑稱要陪老婆回內埔逛夜市，但得包緊緊以免變「年獸」被圍觀；苗可麗與李千娜則強調陪伴家人的重要。許效舜感性總結：「錢是緣分的盈餘，家人與健康都是不可逆的存在，親情不能等。」最後三人以「馬」字吉祥話大玩諧音梗，預祝全台觀眾新的一年好運快馬加鞭，「馬尼（Money）馬尼」賺大錢。

