Energy銀色戰馬轟蛋 5帥火力全開力拚金唱片鮮肉團

Energy在小巨蛋演出，家人都來支持。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨晚再次登上台北小巨蛋舉辦「All In 全面進擊」演唱會，剛好和大巨蛋韓國星光如雲的「金唱片」頒獎「對打」，團長牛奶說雖然大巨蛋有很多小鮮肉、小花旦，但他感謝現場1.1萬歌迷支持，自信說：「我們才是你們的青春、你們的小鮮肉。」

Energy再次登上小巨蛋開唱，勁歌熱舞氣氛嗨。

之前Energy成員坤達、書偉因閃兵風暴，全團將休團半年至今年夏天，除了努力做公益，僅有昨晚和今晚兩場和歌迷約定的萬人演出，因此台上台下都很珍惜，一開場Energy就帶來《Here I Am》、《Come On》等嗨歌炒熱氣氛，演唱《馬上去》時，台上還出現5公尺高銀色戰馬，剛好也呼應馬年即將到來，馬到成功、能量滿滿。

Energy再次登上小巨蛋，火力全開。

Energy演唱《多愛我一天》之前，現場直播團員從後台休息室一路走上舞台的過程，唱完《愛失控》，團員直呼：「好夢幻的感覺喔！」接著獻唱台北場才有的新歌《有多久》。團員也分別問候歌迷，書偉說：「新年快樂，來到這場演唱會，今年馬年會很有福氣，很棒的一年。」笑說表演時歌迷在天橋舞台下，有種「鑽轎腳」的概念，要給大家滿滿能量與祝福。坤達則帶領全場倒數高喊新年快樂，笑說：「一起跨到年了。」

除了合唱，Energy也各自準備苦練成果，Solo舞台表演驚喜連連，阿弟、書偉聯手吉他彈唱抒情組曲，阿弟笑說：「我們不是優客李林。」接連翻唱莫文蔚《忽然之間》、五月天《憨人》，還有辛曉琪經典曲《領悟》，前陣子書偉開心宣布要當爸爸，老婆謝京穎懷了雙胞胎女兒，阿弟笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（《領悟》的諧音），也是在『忽然之間』就獲得的幸福！」之後團員走向延伸台，書偉看到老婆在觀眾席，還甜蜜親吻老婆的手。

另外牛奶和坤達挑戰10公尺高空「牛轉乾坤」彈簧特技，牛奶更加碼挑戰空中16圈風火輪，歌迷驚呼連連。Toro重現偶像劇《雪天使》感動時刻，演唱片頭曲《暴風雪》。另一段演出Toro還被舞者拉下褲子，露出有著「馬到成功」字樣的紅色四角褲，笑翻全場。

