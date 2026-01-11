自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy銀色戰馬轟蛋 5帥火力全開力拚金唱片鮮肉團

Energy在小巨蛋演出，家人都來支持。（相信音樂提供）Energy在小巨蛋演出，家人都來支持。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨晚再次登上台北小巨蛋舉辦「All In 全面進擊」演唱會，剛好和大巨蛋韓國星光如雲的「金唱片」頒獎「對打」，團長牛奶說雖然大巨蛋有很多小鮮肉、小花旦，但他感謝現場1.1萬歌迷支持，自信說：「我們才是你們的青春、你們的小鮮肉。」

Energy銀色戰馬轟蛋 5帥火力全開力拚金唱片鮮肉團Energy再次登上小巨蛋開唱，勁歌熱舞氣氛嗨。
（相信音樂提供）

之前Energy成員坤達、書偉因閃兵風暴，全團將休團半年至今年夏天，除了努力做公益，僅有昨晚和今晚兩場和歌迷約定的萬人演出，因此台上台下都很珍惜，一開場Energy就帶來《Here I Am》、《Come On》等嗨歌炒熱氣氛，演唱《馬上去》時，台上還出現5公尺高銀色戰馬，剛好也呼應馬年即將到來，馬到成功、能量滿滿。

Energy銀色戰馬轟蛋 5帥火力全開力拚金唱片鮮肉團Energy再次登上小巨蛋，火力全開。
（相信音樂提供）

Energy演唱《多愛我一天》之前，現場直播團員從後台休息室一路走上舞台的過程，唱完《愛失控》，團員直呼：「好夢幻的感覺喔！」接著獻唱台北場才有的新歌《有多久》。團員也分別問候歌迷，書偉說：「新年快樂，來到這場演唱會，今年馬年會很有福氣，很棒的一年。」笑說表演時歌迷在天橋舞台下，有種「鑽轎腳」的概念，要給大家滿滿能量與祝福。坤達則帶領全場倒數高喊新年快樂，笑說：「一起跨到年了。」

除了合唱，Energy也各自準備苦練成果，Solo舞台表演驚喜連連，阿弟、書偉聯手吉他彈唱抒情組曲，阿弟笑說：「我們不是優客李林。」接連翻唱莫文蔚《忽然之間》、五月天《憨人》，還有辛曉琪經典曲《領悟》，前陣子書偉開心宣布要當爸爸，老婆謝京穎懷了雙胞胎女兒，阿弟笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（《領悟》的諧音），也是在『忽然之間』就獲得的幸福！」之後團員走向延伸台，書偉看到老婆在觀眾席，還甜蜜親吻老婆的手。

另外牛奶和坤達挑戰10公尺高空「牛轉乾坤」彈簧特技，牛奶更加碼挑戰空中16圈風火輪，歌迷驚呼連連。Toro重現偶像劇《雪天使》感動時刻，演唱片頭曲《暴風雪》。另一段演出Toro還被舞者拉下褲子，露出有著「馬到成功」字樣的紅色四角褲，笑翻全場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中