備戰金唱片-宋仲基笑眼飛台 JENNIE戴墨鏡入境

宋仲基暌違9年抵台，親和力十足。

（記者劉信德攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮今天在大巨蛋舉行，多組韓星自前天晚上陸續抵台，宋仲基、BLACKPINK的JENNIE昨現身桃園機場，特別是宋仲基暌違9年來台，二婚且升格二寶爸後首次來台，格外引來關注。

JENNIE戴墨鏡現身桃園機場。（記者劉信德攝）

金唱片今天將迎來18組卡司來台演出，宋仲基、安孝燮、邊佑錫、蔡依林、許光漢等台韓大咖將擔任頒獎嘉賓，宋仲基昨一身輕便現身，一見到攝影鏡頭就揮揮手打招呼，還禮貌地與機場工作人員點頭致意，儘管戴著口罩，一雙笑眼還是給人留下好印象。而JENNIE戴著墨鏡，透過VIP通關入境，還一度拿大衣蓋頭，看出她身為「大I人」（內向）的一面。

Stray Kids昨上午抵台，看起來仍有點睡眼惺忪。（記者劉信德攝）

新人男團CORTIS則是在前天深夜抵台，成員JAMES趙雨凡今天將在家鄉台北演出，粉絲也十分期待。去年專輯的銷量冠軍Stray Kids，過去只在高雄演出過，這將是他們第一次在台北表演，Stray Kids的演唱會電影「Stray Kids: The dominATE Experience」也即將在3月13日於台灣上映。

