《人物專訪》鄒承恩三疾纏身無緣當兵-IT工程師海歸轉行 用作品向父親證明自己

鄒承恩靠作品向爸爸證明自己當演員的決定是對的。（記者潘少棠攝）

記者蕭方綺／專訪

鄒承恩（左）和温昇豪在《整形過後》中針鋒相對。（六魚文創提供）

去年演藝圈接連爆出「閃兵」爭議，45歲的鄒承恩宣傳影集《整形過後》時，也談到自己「三疾纏身」的經歷，自嘲手上握著「三面不用當兵的免死金牌」，根本與當兵一點緣分都沒。

僵直性脊椎炎驗退 打籃球氣胸手術

從小打籃球的他，赴美求學時還是校隊成員，卻在成功嶺入伍受訓近一個月後，意外被診斷出罹患僵直性脊椎炎，順勢驗退。他沒有家族病史，當兵前只覺得「每天早上起床都不舒服」，直到檢查結果出爐才知道早已發病。

沒想到退伍後健康考驗仍接踵而來，有次打籃球時突感背部劇痛、呼吸困難，就醫後才發現是自發性氣胸。原以為手術後一週就可以出院，卻因肺部反覆漏氣，整整住院了一個月，光是休養就花了半年時間。

之後為了拍攝《痞子英雄》大量武打戲，他瘋狂增肌，打趣稱「胸肌練再勤，也沒趙又廷來得輕鬆」，好在肌肉量增加，讓氣胸發作次數下降，只是長期過操，最終連膝蓋十字韌帶也動刀治療。

近期閃到腰 針灸推拿右腿發麻

近期他又因閃到腰接受針灸推拿，隔天痛到下不了床，右腿整條發麻，才驚覺僵直性脊椎炎其實不能推拿，仍硬撐陪兒子完成四公里公益路跑。他感嘆自己從不把驗退免役視為「鬆一口氣」的結局，「當年氣胸開刀就要養半年，僵直性脊椎炎更是一輩子纏身，寧可不要免役，健康才是最重要的。」

此外，鄒承恩在《整形過後》中為證明自身價值，與温昇豪針鋒相對。戲外的他曾是年收百萬的銀行IT工程師，海歸轉行演戲，一路遭到觀念保守的父親質疑，卻始終用作品回應。

他笑說，爸爸永遠是第一個坐在電視機前看他演出的人，當年他以《哇！陳怡君》入圍金鐘男配角，爸爸邊看邊罵：「亂演啊，哪有真的這樣！」他只能解釋是戲劇效果，卻感受到父親那種嘴硬心軟的愛。

