自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》郭書瑤走出失業失戀雙重地獄-哀號好想戀上富二代

郭書瑤大力推廣女性必做「凱格爾運動」。（彼此影業提供）郭書瑤大力推廣女性必做「凱格爾運動」。（彼此影業提供）

記者李紹綾／專訪

孫可芳（左起）、郭書瑤、姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。（彼此影業提供）孫可芳（左起）、郭書瑤、姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。（彼此影業提供）

郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》化身網紅，大聊情趣用品業配，戲外則靠「凱格爾運動」練內在美，坦言曾慘遇「失業加失戀」的雙重地獄。

戲裡感情空窗 戲外變身衛教大使

劇中郭書瑤遭前男友劈腿，感情空窗一年「胯下很空」，透過「買玩具」解決需求。聊到這段劇情，她瞬間化身衛教大使，大力推廣女性必做的「凱格爾運動」（骨盆底肌肉收縮運動），強調不只為性功能，更能對抗老化、改善漏尿，甚至預防痔瘡，「這是普羅大眾女生應該要知道的知識」。她也分享，現在科技發達，可用手機紀錄訓練數據，「我很在意自己的身體狀況，我希望我是可以沒有病痛的死掉。」

除了練肌肉，郭書瑤與搭檔姚淳耀在飲食管理上同樣自律。姚淳耀為增肌減脂，一天進食6餐，還需秤重計算克數，甚至把燕麥、鷹嘴豆、豆腐帶到劇組打成汁喝掉，被郭書瑤嫌棄「感覺很不好喝」；郭書瑤則嚴格控管澱粉、蛋白質與水果比例，深信「吃得乾淨會長得漂亮」。

拍戲盼給大家不同啟發與療癒

孫可芳、鍾瑶前年憑《何百芮的地獄毒白》雙雙入圍金鐘59戲劇節目女配角，唯獨女主角郭書瑤未入圍。被問是否在意，她豁達表示：「完全不會在意。」她認為演員的成就感來自療癒觀眾，「每個演員追求的不一樣，我追求的是我的戲要很多人看。」她也分享，曾有男粉絲原本想不開，看了她演的電影《志氣》後振作起來，讓她感動落淚，「獎項確實是專業的肯定，也有運氣成分在，我拍戲真正的使命感，還是希望可以給大家不一樣的啟發，跟療癒到大家。」

郭書瑤提到，自己曾因合約到期失業兩年，「花了滿長時間調適心理」，再加上曖昧半年的對象告吹，當時她靠著「閉關一個禮拜，一直哭，不吃東西，是真的吃不下」的SOP度過情傷。她自嘲長得一副戀愛腦，卻從沒演過真正的戀愛戲：「我沒有演過真的戀愛的那種戲，《未來媽媽》是直接進入婚姻、《原來一家人》角色直接結婚了，好想體驗拍那種跟富二代談戀愛，對方媽媽拿錢給我，叫我跟她兒子分手的戲。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中