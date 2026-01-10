《人物專訪》郭書瑤走出失業失戀雙重地獄-哀號好想戀上富二代

郭書瑤大力推廣女性必做「凱格爾運動」。（彼此影業提供）

記者李紹綾／專訪

孫可芳（左起）、郭書瑤、姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。（彼此影業提供）

郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》化身網紅，大聊情趣用品業配，戲外則靠「凱格爾運動」練內在美，坦言曾慘遇「失業加失戀」的雙重地獄。

戲裡感情空窗 戲外變身衛教大使

劇中郭書瑤遭前男友劈腿，感情空窗一年「胯下很空」，透過「買玩具」解決需求。聊到這段劇情，她瞬間化身衛教大使，大力推廣女性必做的「凱格爾運動」（骨盆底肌肉收縮運動），強調不只為性功能，更能對抗老化、改善漏尿，甚至預防痔瘡，「這是普羅大眾女生應該要知道的知識」。她也分享，現在科技發達，可用手機紀錄訓練數據，「我很在意自己的身體狀況，我希望我是可以沒有病痛的死掉。」

請繼續往下閱讀...

除了練肌肉，郭書瑤與搭檔姚淳耀在飲食管理上同樣自律。姚淳耀為增肌減脂，一天進食6餐，還需秤重計算克數，甚至把燕麥、鷹嘴豆、豆腐帶到劇組打成汁喝掉，被郭書瑤嫌棄「感覺很不好喝」；郭書瑤則嚴格控管澱粉、蛋白質與水果比例，深信「吃得乾淨會長得漂亮」。

拍戲盼給大家不同啟發與療癒

孫可芳、鍾瑶前年憑《何百芮的地獄毒白》雙雙入圍金鐘59戲劇節目女配角，唯獨女主角郭書瑤未入圍。被問是否在意，她豁達表示：「完全不會在意。」她認為演員的成就感來自療癒觀眾，「每個演員追求的不一樣，我追求的是我的戲要很多人看。」她也分享，曾有男粉絲原本想不開，看了她演的電影《志氣》後振作起來，讓她感動落淚，「獎項確實是專業的肯定，也有運氣成分在，我拍戲真正的使命感，還是希望可以給大家不一樣的啟發，跟療癒到大家。」

郭書瑤提到，自己曾因合約到期失業兩年，「花了滿長時間調適心理」，再加上曖昧半年的對象告吹，當時她靠著「閉關一個禮拜，一直哭，不吃東西，是真的吃不下」的SOP度過情傷。她自嘲長得一副戀愛腦，卻從沒演過真正的戀愛戲：「我沒有演過真的戀愛的那種戲，《未來媽媽》是直接進入婚姻、《原來一家人》角色直接結婚了，好想體驗拍那種跟富二代談戀愛，對方媽媽拿錢給我，叫我跟她兒子分手的戲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法