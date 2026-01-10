自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邵大倫節目模仿曹西平 冰冰Show悼念四哥

陽帆（左起）、龍千玉、邵大倫、白冰冰錄製節目，邵大倫特地帶哨子還有墨鏡模仿曹西平。（民視提供）陽帆（左起）、龍千玉、邵大倫、白冰冰錄製節目，邵大倫特地帶哨子還有墨鏡模仿曹西平。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持的《超級冰冰Show》本週播出邵大倫幽默模仿曹西平橋段，未料還未播出，就先傳出曹西平離世噩耗，節目也特地放上曹西平照片向他致意。

龍千玉與邵大倫在節目上合唱《舊情也綿綿》以及2017年跟曹西平合唱的《天生自然》，邵大倫一邊演唱、一邊模仿曹西平到處罵人「醜八怪」，龍千玉在歌曲結束時，更是即興喊：「四哥，不要這樣到處罵人醜八怪啦」，邵大倫模仿曹西平俏皮回：「妳管我，這是我的free style」。

這段表演是在去年12月11日錄影，在後製時卻傳出曹西平離世，所以節目播出特地放上曹西平的照片，向永遠的四哥致意，白冰冰受訪表示，感謝曹西平對演藝圈的貢獻，也盼透過節目讓大家永遠記得他。

胡瓜主持的《週末最強大》外景單元「胡蘭歐出任務」移師桃園新永和市場，巧遇好友黃西田，沒想到首度挑戰切菜的黃西田竟萬分惶恐，切菜時不僅動作緩慢、雙手還不停狂抖，胡瓜忍不住補刀笑虧：「最近的醫院在哪裡？」多年好友互動笑料百出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中