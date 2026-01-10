邵大倫節目模仿曹西平 冰冰Show悼念四哥

陽帆（左起）、龍千玉、邵大倫、白冰冰錄製節目，邵大倫特地帶哨子還有墨鏡模仿曹西平。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持的《超級冰冰Show》本週播出邵大倫幽默模仿曹西平橋段，未料還未播出，就先傳出曹西平離世噩耗，節目也特地放上曹西平照片向他致意。

龍千玉與邵大倫在節目上合唱《舊情也綿綿》以及2017年跟曹西平合唱的《天生自然》，邵大倫一邊演唱、一邊模仿曹西平到處罵人「醜八怪」，龍千玉在歌曲結束時，更是即興喊：「四哥，不要這樣到處罵人醜八怪啦」，邵大倫模仿曹西平俏皮回：「妳管我，這是我的free style」。

這段表演是在去年12月11日錄影，在後製時卻傳出曹西平離世，所以節目播出特地放上曹西平的照片，向永遠的四哥致意，白冰冰受訪表示，感謝曹西平對演藝圈的貢獻，也盼透過節目讓大家永遠記得他。

胡瓜主持的《週末最強大》外景單元「胡蘭歐出任務」移師桃園新永和市場，巧遇好友黃西田，沒想到首度挑戰切菜的黃西田竟萬分惶恐，切菜時不僅動作緩慢、雙手還不停狂抖，胡瓜忍不住補刀笑虧：「最近的醫院在哪裡？」多年好友互動笑料百出。

