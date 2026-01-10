自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平靈堂布置視覺狂熱 今開放親友悼念

曹西平靈堂已設置完畢，以他生前的經典作品為主題呈現。（冬瓜行旅提供）曹西平靈堂已設置完畢，以他生前的經典作品為主題呈現。（冬瓜行旅提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年底於家中驟逝，享壽66歲，後事由乾兒子小俊負責打理，曹西平的靈堂也在昨設置完成，將從今日起至26日開放親友悼念，追思會則訂在1月27日於臺北市懷愛館景行廳舉行。靈堂內部選用的顏色鮮明活潑，相當有「四哥風情」。

曹西平靈堂已設置完畢，以他生前的經典作品為主題呈現。（冬瓜行旅提供）曹西平靈堂已設置完畢，以他生前的經典作品為主題呈現。（冬瓜行旅提供）

曹西平後事之前一度陷入無家屬出面處理的僵局，所幸在好友兼前嫂嫂的龍千玉積極奔走下，與前夫、曹家三哥曹南平取得聯繫，讓家族重新凝聚共識，如今曹西平的靈堂設置完成，主題訂為「永不變質的存在：狂熱」，治喪小組表示，靈堂整體設計以他歷年經典專輯名稱為核心，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。

為了致敬曹西平對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用《狂熱》、《野性的青春》等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。

現場更放有他當年的華麗打歌服、Q版海報等，整體非常有曹西平奔放熱情的風格，遺照的部分則是選用曹西平多張帥照輪播的方式呈現，治喪小組也強調，盼以莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹西平走完人生最後一程。

