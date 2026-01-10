古天樂暌違12年為尋秦記訪台 宣萱笑當八婆 許願票房開紅盤

古天樂（左）、宣萱昨一同出席電影《尋秦記》台灣記者會，期待電影有好票房再來台慶功。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕港星古天樂暌違12年再度為宣傳電影訪台，昨與女主角宣萱一同出席《尋秦記》記者會。宣萱直呼彷彿回到25年前來台宣傳港劇版的心情，「大家一直沒有離開我們」，更引用劇中台詞笑說「我繼續當八婆！」古天樂立刻接話：「她是八婆，那我就是八公！」逗樂全場。

古天樂與宣萱多次合作、交情深厚，古天樂感性表示：「我們合作了20多年，不只是好朋友，是老拍檔！」宣萱則笑說外界常覺得古天樂嚴肅，其實他私下很幽默，只是當了老闆與監製後責任更多，「他私下不會很兇啦，只要不要碰到他的點就好。」古天樂當場追問「我的點是什麼？」再度引起笑聲。

前晚首映會見到不少追隨多年的粉絲，讓古天樂相當感動，他說多年未來台，卻仍感受到粉絲一路相挺，「跟他們見面的時候真的很感動！」雖然此次行程緊湊、相當疲累，但他笑說若票房成績理想，希望下次再來台灣慶功，「可以沒有這麼多壓力，好好走走、吃個東西。」

談到再次來台，古天樂笑言第一件事想在飯店睡上一天。他也提到首映會上連線飾演「秦王」的林峯，期待若票房表現不錯，能帶對方一起來台慶功，「讓他親自跟台灣粉絲說說話。」此外，古天樂不諱言曾想過來台拍戲，並表示希望多給年輕演員機會，扶植新一代創作者。《尋秦記》全台上映中。

