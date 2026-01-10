自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古天樂暌違12年為尋秦記訪台 宣萱笑當八婆 許願票房開紅盤

古天樂（左）、宣萱昨一同出席電影《尋秦記》台灣記者會，期待電影有好票房再來台慶功。（記者陳奕全攝）古天樂（左）、宣萱昨一同出席電影《尋秦記》台灣記者會，期待電影有好票房再來台慶功。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕港星古天樂暌違12年再度為宣傳電影訪台，昨與女主角宣萱一同出席《尋秦記》記者會。宣萱直呼彷彿回到25年前來台宣傳港劇版的心情，「大家一直沒有離開我們」，更引用劇中台詞笑說「我繼續當八婆！」古天樂立刻接話：「她是八婆，那我就是八公！」逗樂全場。

古天樂與宣萱多次合作、交情深厚，古天樂感性表示：「我們合作了20多年，不只是好朋友，是老拍檔！」宣萱則笑說外界常覺得古天樂嚴肅，其實他私下很幽默，只是當了老闆與監製後責任更多，「他私下不會很兇啦，只要不要碰到他的點就好。」古天樂當場追問「我的點是什麼？」再度引起笑聲。

前晚首映會見到不少追隨多年的粉絲，讓古天樂相當感動，他說多年未來台，卻仍感受到粉絲一路相挺，「跟他們見面的時候真的很感動！」雖然此次行程緊湊、相當疲累，但他笑說若票房成績理想，希望下次再來台灣慶功，「可以沒有這麼多壓力，好好走走、吃個東西。」

談到再次來台，古天樂笑言第一件事想在飯店睡上一天。他也提到首映會上連線飾演「秦王」的林峯，期待若票房表現不錯，能帶對方一起來台慶功，「讓他親自跟台灣粉絲說說話。」此外，古天樂不諱言曾想過來台拍戲，並表示希望多給年輕演員機會，扶植新一代創作者。《尋秦記》全台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中