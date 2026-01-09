王彩樺自爆已停經 嗆李千娜用她老公

王彩樺在《恨女的逆襲》飾演游安順「正宮」。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕獲金馬獎最佳動作設計的台片《恨女的逆襲》昨舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率領主要演員王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤等人一同出席。王彩樺與李千娜在片中分別飾演游安順的「正宮」與「小三」，話題互動成為焦點。

李千娜在《恨女的逆襲》飾演游安順的「小三」。（記者陳奕全攝）

由於游安順在片中會幫李千娜買衛生棉，被問到現實中另一半是否也如此貼心，王彩樺當場笑回：「我停經了，他不用幫我買！」更說「其實順哥拍完可以代言衛生棉，『衛生棉，讓你一夜好眠』！」

請繼續往下閱讀...

王彩樺也透露，拍攝前李千娜曾主動溝通角色關係，但她索性入戲表示「我不會理妳，連看都不看」，還開玩笑說「我先生現在是妳在用！」笑翻全場。但李千娜強調，兩人拍完後很快就恢復互動，私下感情相當好。王彩樺也笑說李千娜都叫她「媽咪」，交換禮物也會邀她一起，完全沒有心結。

由於金曲歌王蕭煌奇昨爆出婚訊，記者會尾聲王彩樺乾脆帶領大家一起祝福他「新婚快樂」，眾人不忘提到《恨女的逆襲》將於1月16日在台上映，形成一個荒謬又搞笑的場面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法