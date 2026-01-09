古天樂盼藉尋秦記懷舊送暖 宣萱尋美食點名白苦瓜蜂蜜

古天樂（左）和宣萱一同來台宣傳電影《尋秦記》，感謝影迷多年來的支持。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕延續經典港劇的電影《尋秦記》在港澳上映後創下破紀錄票房，身兼總監製及主演的古天樂昨暌違12年再度為宣傳電影來台，女主角宣萱也同行。日前傳出古天樂疑似因過度操勞掛病號，他親自澄清其實只是小感冒，「看過醫生就沒事了！」

宣萱（左）和古天樂看到當年宣傳港劇《尋秦記》的照片相當驚喜。（記者許世穎攝）

《尋秦記》在港澳上映一週賣破5000萬港幣（約新台幣2億元）。古天樂表示，希望透過這部作品，帶大家找回過去單純的快樂與溫度。宣萱回憶透露，上一次來台正是宣傳港劇版《尋秦記》，「真的沒想過會因為這部電視劇，又把我帶回台灣，最開心的當然是可以吃到很多好吃的。」

宣萱還點名白苦瓜蜂蜜、大腸包小腸等美食，古天樂當場猛虧：「妳在香港到底有沒有東西吃？」讓宣萱當場回「我每天都吃很多！」逗趣互動讓現場笑聲不斷。古天樂則表示自己最想吃的是滷肉飯，但坦言已經10多年沒有吃米飯，也不再喝甜的飲料，「原來戒甜很難！」

古天樂也說，這次來台特別開心，同時感謝影迷多年來的支持，「能受到這樣長久的喜愛相當難得，好像沒有一部作品是這樣，所以只要有機會宣傳，我都希望能親自跟每一位觀眾見面！」

另外，日前有4歲女童公開喊話想嫁給古天樂，被問到是否要藉機回應，他想了想笑說：「等妳！」宣萱聽後忍不住笑喊：「你們真的猜不到他的，他其實很幽默。」《尋秦記》今天在台上映。

