娛樂 最新消息

蕭煌奇報喜閃婚 是否當爸埋伏筆

蕭煌奇報喜閃婚 是否當爸埋伏筆蕭煌奇秀出婚戒，開心宣告被套牢。
（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕49歲的金曲歌王蕭煌奇昨宣布喜訊，與交往1年多的圈外女友到戶政事務所登記結婚，他不改幽默說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」至於是否「雙喜臨門」升格當爸？蕭煌奇沒否認，透過唱片公司回應：「有好消息再告訴大家喔。」

蕭煌奇宣布登記結婚，老婆是圈外人。（華納音樂提供）蕭煌奇宣布登記結婚，老婆是圈外人。（華納音樂提供）

蕭煌奇在社群宣布閃婚，開心發文：「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了，請大家為我們祝福。」新的一年到來，歌王決定告別黃金單身漢的身分，與另一半攜手共度下半場的人生。

蕭煌奇（左二）去年就帶著女友（左）到大巨蛋約會朝聖五月天。（資料照，相信音樂提供）蕭煌奇（左二）去年就帶著女友（左）到大巨蛋約會朝聖五月天。（資料照，相信音樂提供）

對於老婆大人的身分，蕭煌奇非常低調，透露兩人是透過朋友結識，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡他的音樂，在經過1年多的相處，雙方決定共組家庭，據傳另一半的身分是名寵物訓練師，他則低調不願證實。

蕭煌奇希望保護老婆的隱私，沒有公開另一半的照片，隨即就被發現去年7月帶著她到大巨蛋朝聖五月天演唱會，原來是名短髮正妹。當晚阿信在點歌環節與蕭煌奇互動，另一半就甜蜜坐在身旁，不時拿起手機側拍。

蕭煌奇甜蜜完婚，他多年前與安心亞合唱了一首台語歌《咱結婚好嗎？》，許多粉絲都認為，非常適合當成婚禮進行曲。其實這首歌蕭煌奇當年就是為了「求婚」而決定寫下的歌曲，如今也派上用場，經紀人回應：「（他）整天都在唱這首歌啊！」與蕭煌奇合作多年的經紀人莉莉也擔任證婚人見證幸福。

