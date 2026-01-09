林光寧追思會─蕭敬騰淚崩獻唱英文老歌、Summer憶慈父一生幽默

林光寧追思會，現場以他生前最愛的白色花卉佈置。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰、蕭方綺／台北報導〕75歲的資深藝人林光寧上月辭世，家屬昨天在台北市懷愛館舉行追思紀念會，親友皆身著白色服裝到場送別，包括張小燕、胡瓜、楊乃文、林智勝、陽岱鋼等人現身致意。林光寧的女婿蕭敬騰致詞時淚崩，不捨表示：「謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福。」更在現場演唱林光寧最愛的英文老歌《Green Green Grass of Home》，邀請親友向林光寧「乾杯」，氣氛溫馨。

蕭敬騰（左）與老婆Summer現身追思會。（記者胡舜翔攝）

蕭敬騰慟謝岳父 讓他感受家人疼愛

蕭敬騰哀傷送別岳父，提到兩人有許多共同點，尤其在音樂方面，他們都沒有拜師學藝，而是自學多種樂器，因此彼此之間有著特別的默契，也讓岳父格外疼愛他。

請繼續往下閱讀...

不過蕭敬騰卻說，岳父從未對他發過脾氣，讓他感到「哀怨」，「爸怎麼也不罵我一句，我一直都得不到爸爸的一點脾氣跟臉色。在林家，我沒有被罵、被嫌過的一天，於是『挨罵』就成為我的目標，因為那才是家人之間的幸福。」

林光寧生前身體狀況不佳，因為肌肉萎縮與水腫多次住院，需要經常翻身與按摩，蕭敬騰也主動成為岳父的「專屬按摩師」，只是林光寧喜歡按摩，卻捨不得女婿太勞累，每次按不到10分鐘就喊停。

蕭敬騰回憶，有一次他忍不住替岳父按摩長達20分鐘，「爸爸終於受不了，情緒上來，大聲喊了三個字『好了啦』，當時整個房間的人都笑了。」蕭敬騰感性稱，這是岳父對他說過最重的一句話，「那一刻，我第一次感受到身為家人的幸福與疼愛，作為女婿，我覺得自己很完整。」

胡瓜偕小禎出席 修杰楷低調現身

除了蕭敬騰致詞，愛女「Summer」林有慧接著露面，哽咽稱林光寧是頑皮又非典型的爸爸，她回憶過往在美國念書，曾因英文講不好，傷心地打越洋電話給林光寧，爸爸安慰她：「沒關係，妳以後也沒有要英文演講。」似乎察覺到她仍難過，打趣說：「林有慧，妳去問教授帳號，我等等打錢給他。」父女倆笑開懷，Summer感傷回憶：「他喜歡用這種方式教育我們，我和弟弟到現在還是幼稚的不像大人。」

胡瓜（前）與女兒小禎一起出席，陽岱鋼（後排右）也帶著老婆到場。（記者胡舜翔攝）

胡瓜跟老婆丁柔安、女兒小禎一起出席，他說：「氣氛不要太悲傷，大家穿白的，一起敬他的酒，祝他一路好走。」此外，修杰楷去年10月因閃兵風波，已神隱2個半月，被問近況他雙手合十尷尬回「謝謝」。至於打算何時回歸工作？他思索一陣子說：「不知道，再一陣子吧，最近先陪小孩。」

胡瓜（前）與女兒小禎一起出席，陽岱鋼（後排右）也帶著老婆到場。（記者胡舜翔攝）

※飲酒過量、害人害己，未成年請勿飲酒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法