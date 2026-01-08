自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丁春誠MV獻吻求婚 意外彌補丁噹最痛的遺憾

丁噹（前）在《最痛的遺憾》MV中和丁春誠有親密互動。（相信音樂提供）丁噹（前）在《最痛的遺憾》MV中和丁春誠有親密互動。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹在新的一年第一週就推出新歌《最痛的遺憾》，還和MV男主角丁春誠有吻戲，拍攝當天談到現實生活中最痛的遺憾，丁噹說至今還沒被求婚過，丁春誠貼心回說：「妳今天已被求婚了呀！」彌補丁噹的遺憾。

丁春誠（左）在MV中求婚，意外彌補了丁噹還沒被求過婚的遺憾。（相信音樂提供）丁春誠（左）在MV中求婚，意外彌補了丁噹還沒被求過婚的遺憾。（相信音樂提供）

拍MV時，丁噹和丁春誠事前才見過兩次面，但一開演就有吻戲，還好兩人默契十足，鏡頭一開拍，兩人「一吻」就完成，相當順利，丁噹也談到：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫忙想好。」

丁春誠和丁噹拍MV默契很好，吻戲一次完成。（相信音樂提供）丁春誠和丁噹拍MV默契很好，吻戲一次完成。（相信音樂提供）

像是有一幕求婚戲，劇情安排丁噹和丁春誠最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」

《最痛的遺憾》是蕭秉治的創作，也是繼《冷血動物》後，相隔14年丁噹再次向師弟邀歌成功，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛，歌曲將收錄於丁噹1月將發行的自選加新歌精選輯中，另外丁噹4月18日將到高雄巨蛋舉辦「夜遊」演唱會，購票可洽拓元售票系統。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中