丁春誠MV獻吻求婚 意外彌補丁噹最痛的遺憾

丁噹（前）在《最痛的遺憾》MV中和丁春誠有親密互動。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹在新的一年第一週就推出新歌《最痛的遺憾》，還和MV男主角丁春誠有吻戲，拍攝當天談到現實生活中最痛的遺憾，丁噹說至今還沒被求婚過，丁春誠貼心回說：「妳今天已被求婚了呀！」彌補丁噹的遺憾。

丁春誠（左）在MV中求婚，意外彌補了丁噹還沒被求過婚的遺憾。（相信音樂提供）

拍MV時，丁噹和丁春誠事前才見過兩次面，但一開演就有吻戲，還好兩人默契十足，鏡頭一開拍，兩人「一吻」就完成，相當順利，丁噹也談到：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫忙想好。」

請繼續往下閱讀...

丁春誠和丁噹拍MV默契很好，吻戲一次完成。（相信音樂提供）

像是有一幕求婚戲，劇情安排丁噹和丁春誠最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」

《最痛的遺憾》是蕭秉治的創作，也是繼《冷血動物》後，相隔14年丁噹再次向師弟邀歌成功，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛，歌曲將收錄於丁噹1月將發行的自選加新歌精選輯中，另外丁噹4月18日將到高雄巨蛋舉辦「夜遊」演唱會，購票可洽拓元售票系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法