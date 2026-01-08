自由電子報
娛樂 最新消息

劉冠廷賀歲《雙囍》對陣《功夫》 盼掀共伴效應

余香凝（左）和劉冠廷在《雙囍》飾演新婚夫妻，昨合照時一同比愛心。（記者陳奕全攝）余香凝（左）和劉冠廷在《雙囍》飾演新婚夫妻，昨合照時一同比愛心。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕賀歲片《雙囍》昨舉辦記者會，導演許承傑率領劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華，以及9m88、蔡凡熙等主要演員一同為電影暖身。劉冠廷今年過年檔期同時有《雙囍》與《功夫》上映，提到「自己打自己」，他笑說也可以像颱風產生「共伴效應」，彼此牽引，希望觀眾能像片中一樣，「各自帶爸媽一起看」。

蔡凡熙（左起）、9m88、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華昨一同為《雙囍》上映暖身。（記者陳奕全攝）蔡凡熙（左起）、9m88、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華昨一同為《雙囍》上映暖身。（記者陳奕全攝）

該片圍繞婚禮與家庭關係展開，現實生活中尚未補辦婚禮的劉冠廷表示，並不會因此對婚禮卻步，反而一直很想舉辦結婚儀式，他笑說：「儀式有它存在的必要，只是想要簡單一點。」他形容每次參加婚禮或畢業典禮，都會感受到一種神奇的氛圍，至於是否會在婚禮落淚，他回應不想做任何預設，只希望能專心看著太太。

拍攝《雙囍》期間劉冠廷正逢孩子出生，又忙於金馬獎主持工作的密集排練，讓他把準備典禮的緊張感直接帶進角色中，「我們像是過了30幾天的『一天』，真的很緊繃，但也非常開心、好玩。」他也提到片中有真實旅客入鏡畫面，感謝這些素人成為電影的一部分。

港星余香凝則開心表示：「很高興第一次在台灣拍電影，就可以在台灣結婚！」更感謝拍攝期間受到楊貴媚許多照顧，還拿毯子讓她取暖，讓她十分感動。她也回憶自己當年結婚時也不能喝酒，只能看著老公喝醉，但笑說老公有目不轉睛地看著她。《雙囍》將於2月17日大年初一在台上映。

