娛樂 最新消息

胡瓜除夕守歲華視沒了 只現身民視運動會單元

胡瓜除夕特別節目確定只出現在民視運動會單元。（民視提供）胡瓜除夕特別節目確定只出現在民視運動會單元。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜去年主持華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》創下亮眼收視，華視也早早規劃今年續邀他守歲，不過計畫近日生變。華視證實，今年除夕將由徐乃麟、曾國城主持的《天才衝衝衝》陪伴觀眾，節目也已錄製完成。胡瓜老婆丁柔安則代為回應，坦言因檔期時間喬不攏，只能婉拒。

胡瓜先前曾表示，今年將繼續在華視主持除夕節目，僅會有兩個小時的運動單元在《民視第一發發發》，是經過華視同意他才去錄的，就為了將其他時間都留給華視，未料最終仍出現變數。

華視表示，由於胡瓜《週末最強大》是由華視與緯來合資製作，兩台播出時段不同，特別節目難以於春節同步推出；丁柔安也說，光要將三位主持人時間湊在一起就要一番功夫，加上錄節目一集要分三天才能完成，「時間上真的規劃不來，沒有時間多做計畫打算，只能婉拒，感謝電視台體諒。」

胡瓜在民視的除夕運動會單元已經完成錄製，昨《綜藝大集合》還前往南部出外景，不過胡瓜日前曾表態與民視合約只到1月底，電視台仍持續喊話，希望胡瓜繼續主持。

事實上，前天胡瓜在YT直播上提到，今年忙演唱會又忙新節目，確實沒時間再做除夕，談及《大集合》他坦言不忍心多講，怕忠實觀眾傷心，並表示就算他不在大家還是可以看重播。

