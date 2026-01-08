八點檔尬收視 《豆腐媽媽》床戲猛藥稱霸

李運慶（左）在《豆腐媽媽》劈腿小三王晴。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔收視大戰火力全開，民視《豆腐媽媽》不惜狂下猛藥，安排李運慶無視原配蘇晏霈，與小三王晴上演火辣床戲，播出半個月，前晚以3.03收視率奪冠，吸引超過110萬人收看；三立《百味人生》靠陳珮騏黑化耍盡心機衝出1.55，收視緊追在後；台視《寶島西米樂》則以1.12坐鎮。

陳珮騏（左）在《百味人生》作惡多端，下跪求老公謝承均原諒。（三立提供）

戲裡極端翻轉人生，戲外各自上演真實人生關卡。曾智希在《豆腐媽媽》拍情緒低落的戲，恰巧碰上生日，原本也陷入角色低潮，以為沒人記得生日，沒想到老公陳志強收工時端著蛋糕現身，更驚喜的是晚上聚餐，導演馮凱竟偽裝成服務生端菜出現，讓她樂不可支。

黃瑄（中）在《寶島西米樂》使出渾身解數，試圖挽救店內生意。（台視提供）

而陳珮騏在《百味人生》為愛耍盡心機，栽贓大牙害女兒林萱瑜險流產，不少觀眾過度入戲走心。陳珮騏說壞人角色往往會流失部分支持者，甚至連身邊親友都可能一時「討厭起來」，但她早已習以為常，「這就是演員的日常。」強調無論角色立場如何，她都願意以同樣的心情與專業接下。

另外，黃瑄在《寶島西米樂》因得罪高官被封殺，業績瞬間歸零，只好硬著頭皮前往貴婦家送禮陪笑。戲外的她最近開始經營了副業，希望增加被動收入，自爆起因是去年10月投資股票慘賠20萬，她苦嘆說：「這錢不如拿去買機器投資，只要有客人我就有收入，怎麼那麼傻亂買股票。」

