自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔尬收視 《豆腐媽媽》床戲猛藥稱霸

李運慶（左）在《豆腐媽媽》劈腿小三王晴。（民視提供）李運慶（左）在《豆腐媽媽》劈腿小三王晴。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔收視大戰火力全開，民視《豆腐媽媽》不惜狂下猛藥，安排李運慶無視原配蘇晏霈，與小三王晴上演火辣床戲，播出半個月，前晚以3.03收視率奪冠，吸引超過110萬人收看；三立《百味人生》靠陳珮騏黑化耍盡心機衝出1.55，收視緊追在後；台視《寶島西米樂》則以1.12坐鎮。

陳珮騏（左）在《百味人生》作惡多端，下跪求老公謝承均原諒。（三立提供）陳珮騏（左）在《百味人生》作惡多端，下跪求老公謝承均原諒。（三立提供）

戲裡極端翻轉人生，戲外各自上演真實人生關卡。曾智希在《豆腐媽媽》拍情緒低落的戲，恰巧碰上生日，原本也陷入角色低潮，以為沒人記得生日，沒想到老公陳志強收工時端著蛋糕現身，更驚喜的是晚上聚餐，導演馮凱竟偽裝成服務生端菜出現，讓她樂不可支。

黃瑄（中）在《寶島西米樂》使出渾身解數，試圖挽救店內生意。（台視提供）黃瑄（中）在《寶島西米樂》使出渾身解數，試圖挽救店內生意。（台視提供）

而陳珮騏在《百味人生》為愛耍盡心機，栽贓大牙害女兒林萱瑜險流產，不少觀眾過度入戲走心。陳珮騏說壞人角色往往會流失部分支持者，甚至連身邊親友都可能一時「討厭起來」，但她早已習以為常，「這就是演員的日常。」強調無論角色立場如何，她都願意以同樣的心情與專業接下。

另外，黃瑄在《寶島西米樂》因得罪高官被封殺，業績瞬間歸零，只好硬著頭皮前往貴婦家送禮陪笑。戲外的她最近開始經營了副業，希望增加被動收入，自爆起因是去年10月投資股票慘賠20萬，她苦嘆說：「這錢不如拿去買機器投資，只要有客人我就有收入，怎麼那麼傻亂買股票。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中