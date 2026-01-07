自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳孝萱低調恢單掛心20歲嫩男 方志友慶生窩心愛女卡片送暖

陳孝萱（左）、方志友展現美髮功力，為《舊金山美容院》造勢。（記者胡舜翔攝）陳孝萱（左）、方志友展現美髮功力，為《舊金山美容院》造勢。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳孝萱昨宣傳《舊金山美容院》，被問及和咖啡廳老闆的戀情，數度支吾不回，僅尷尬稱「我都幾歲啦，誰要知道我的事啊」，後來經紀人才替她回「單身、開心，過自己的生活」，證實感情已散。

方志友（右）和陳孝萱在《舊金山美容院》飾演母女。（記者胡舜翔攝）方志友（右）和陳孝萱在《舊金山美容院》飾演母女。（記者胡舜翔攝）

她現在生命中最重要的男人是20歲的兒子鐵弟，她兒子剛到英國讀書時，一直很希望她能談戀愛，讓陳孝萱哈哈大笑說：「有種被託孤的感覺，後來他知道我可以把自己過得很好，一個人在家也能很忙。」

遇上感情事，陳孝萱是兒子的軍師。她說鐵弟曾跟一個俄羅斯的女孩聊天，當時不知該如何聊下去，她拿了身體乳液請兒子轉送，但最後他因為不好意思沒有送出去。目前兒子有女友，但她不敢多言，怕洩露隱私，影響兒子戀情。

此外，方志友上月底生日，人緣好的她一連慶祝了半個月，結婚10年的老公楊銘威送上一家四口出國玩的機票跟飯店，讓她哀號：「應該是讓我獨旅吧，怎還攜家帶眷？」好在貼心的女兒送卡片，寫著「謝謝妳把我變到這世界上冒險，希望妳可以當快樂的媽媽」，讓她相當溫暖。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中