陳孝萱低調恢單掛心20歲嫩男 方志友慶生窩心愛女卡片送暖

陳孝萱（左）、方志友展現美髮功力，為《舊金山美容院》造勢。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳孝萱昨宣傳《舊金山美容院》，被問及和咖啡廳老闆的戀情，數度支吾不回，僅尷尬稱「我都幾歲啦，誰要知道我的事啊」，後來經紀人才替她回「單身、開心，過自己的生活」，證實感情已散。

方志友（右）和陳孝萱在《舊金山美容院》飾演母女。（記者胡舜翔攝）

她現在生命中最重要的男人是20歲的兒子鐵弟，她兒子剛到英國讀書時，一直很希望她能談戀愛，讓陳孝萱哈哈大笑說：「有種被託孤的感覺，後來他知道我可以把自己過得很好，一個人在家也能很忙。」

遇上感情事，陳孝萱是兒子的軍師。她說鐵弟曾跟一個俄羅斯的女孩聊天，當時不知該如何聊下去，她拿了身體乳液請兒子轉送，但最後他因為不好意思沒有送出去。目前兒子有女友，但她不敢多言，怕洩露隱私，影響兒子戀情。

此外，方志友上月底生日，人緣好的她一連慶祝了半個月，結婚10年的老公楊銘威送上一家四口出國玩的機票跟飯店，讓她哀號：「應該是讓我獨旅吧，怎還攜家帶眷？」好在貼心的女兒送卡片，寫著「謝謝妳把我變到這世界上冒險，希望妳可以當快樂的媽媽」，讓她相當溫暖。

