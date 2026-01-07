金宣虎切換外語超輪轉 說母語頻NG

金宣虎（左）和高允貞首次合作，在《愛情怎麼翻譯？》共譜甜蜜又混亂的愛情旅程。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕韓星金宣虎、高允貞在新劇《愛情怎麼翻譯？》分飾口譯員和大明星，故事聚焦兩人混亂又甜蜜的戀愛旅程。戲中精通多國語言的金宣虎，原以為最大挑戰是日文、義大利文或英文，沒想到母語韓文讓他最崩潰，引發現場爆笑。

金宣虎回憶一場在拉麵店處理突發狀況的戲，角色必須在短時間內快速切換3種語言；正式拍攝時，外語段落異常順利，但下一場需要韓文翻譯時，他卻突然「腦袋當機」，讓他苦笑說：「明明是母語，卻怎麼講都不順，一直卡詞，只能不停說不好意思。」最後NG幾次才成功。

金宣虎解釋那不是忘詞，而是一種「語言用過量」的狀態，表示當大腦已習慣不斷切換語言系統時，反而失去最基本的安全感。

飾演頂級明星的高允貞，看著金宣虎被多國語言老師「包圍式教學」，直言那畫面本身就很超現實。她坦言，光是一天專注一種外語就已耗盡精力，別說在同一天內得日、義、韓3種語言來回切換，「如果那個角色換成我，我應該不行，真的還好是哥哥來演。」

因為演出該劇，金宣虎對口譯這行產生敬畏，他坦言只要一句話太長、情緒太滿，就可能被誤解，但口譯員必須在瞬間取捨、重組和轉述。他和高允貞在受訪時，見到一旁翻譯太精準，同時對口譯老師比出大拇指，畫面逗趣。《愛情怎麼翻譯？》將於16日在Netflix上線。

