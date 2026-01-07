自由電子報
娛樂 最新消息

Lulu陳漢典富士山拍婚紗 太陽與山暗藏真愛承諾

Lulu說富士山象徵陪伴與支持，呼應兩人一路走來的感情狀態。（天地合娛樂提供）Lulu說富士山象徵陪伴與支持，呼應兩人一路走來的感情狀態。（天地合娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈迎來開年最強閃光彈，陳漢典與Lulu黃路梓茵公布大喜之日，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴。兩人趁著跨年空檔寄出紅色炸彈，公開在日本富士山河口湖拍攝的唯美婚紗照，Lulu穿上以純白深V禮服與陳漢典在富士山的見證下甜蜜相依偎。

Lulu說富士山象徵陪伴與支持，呼應兩人一路走來的感情狀態。（天地合娛樂提供）

兩人選定富士山意義深遠，陳漢典感性表示，外向的Lulu是照亮他的太陽，而他則像富士山一樣，永遠穩定地陪在對方身邊；Lulu則說富士山是心靈座標，代表著無論生活如何起伏，另一半始終靜靜守候。這份「太陽與山」的寓意不僅印在喜帖上，也象徵著彼此堅定不移的承諾。

陳漢典、Lulu拍婚紗不忘搞怪，甜蜜之中藏著最熟悉的默契。（天地合娛樂提供）陳漢典、Lulu拍婚紗不忘搞怪，甜蜜之中藏著最熟悉的默契。（天地合娛樂提供）

喜帖由Lulu妹妹「路馬力」操刀，加入了充滿活潑氣息的動物插畫、在設計上玩轉視覺創意，看似簡單的「喜」字，拿遠看卻分別是新郎與新娘的輪廓，組合起來則象徵「雙喜」合一。喜帖內的一句「He is her joy, she is his happiness」道盡愛情宣言，Lulu強調兩人婚後依然保有完整的自我，只是選擇攜手同行。

