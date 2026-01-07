自由電子報
娛樂 最新消息

帕拉斯被下禁愛令 戀愛喊罰上千萬 出道前MV無法曝光惹爭議 親上火線解釋

帕拉斯樂團剛進歌壇努力衝刺，暫時不能談戀愛。（記者王文麟攝）帕拉斯樂團剛進歌壇努力衝刺，暫時不能談戀愛。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新人樂團帕拉斯曾受到任賢齊提攜同台演出，也曾出現在《恆星不忘 Forever Forever》MV中，際遇讓人羨慕，但為了讓團員專心闖出成績，經紀公司對團員下「禁愛令」，宣稱若是偷談戀愛，罰款可能上千萬。

團長兼吉他手小葵，被團員公認桃花最旺，主唱FAMA常被說外型像金城武，不過現階段兩人都要遵守禁令暫時不能談戀愛，團員笑說：「戀愛稅，價值不菲，我們現在把重心放在專輯。」小葵則說：「過陣子我會凹，早點放寬。」

帕拉斯推出首張專輯《下天堂》，同名新歌MV在YouTube已有30萬次點擊，不過日前網路出現一些傷害爆料，對於他們出道前自掏腰包25萬拍的MV，最後無法曝光，讓當時合作的團隊有所不滿。對此，小葵表示：「謝謝當初製作的導演，和原本的MV擦身而過，我們也感遺憾。」FAMA也說：「大家都是認真付出。」經紀人則表示，已和對方溝通，對方也樂意協調，目前會研究以何種方式將過去拍攝的內容有機會呈現。

貝斯手漢堡談到，剛開始為了籌錢做專輯和練團，真的會吃不飽。年紀最小的鼓手大寶則透露小時候有過動症，壓力大時也會出現妥瑞氏症，但只要打鼓就會讓他快樂。

